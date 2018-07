Az NB I.-be hívják Usain Boltot

Usain Bolt eltökéltnek tűnik abban, hogy az atlétika befejezésével futballista legyen, volt már próbajátékon a Borussia Dortmundnál, jelenleg pedig az ausztrál Central Coast Marinersnél edz, végleges szerződést még nem kapott, így elég sok csapat igyekszik a megszerzésén,

köztük legalább egy magyar klub is.

Legalábbis az ausztrál hírügynökség, az AAP arról ír, hogy török, magyar és amerikai csapat is képben van a nyolcszoros olimpiai bajnok jamaikai megszerzésében, sőt, egy részük próbajáték nélkül is azonnal hajlandó lenne szerződtetni Boltot. Az AAP konkrét csapatok említése nélkül annyit írt, hogy Amerikából nem az MLS-ből, hanem alsóbb ligákból keresik Boltot, bár még a másodosztályból is cáfolták az ausztrál értesülést.

A török és magyar vonalon semmilyen plusz információt nem osztott meg az AAP.

via ESPN