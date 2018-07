Neymar: A vb után labdára sem bírtam nézni

Állítólag beszólogat, volt, hogy nem is passzolt neki PSG-meccsen. Nem is beszélnek egymással.

„Azt azért nem mondanám, hogy soha többé nem akartam játszani, de a vb után labdára sem bírtam nézni, és egy meccset sem akartam látni” – mondta Neymar az AFP-nek adott exkluzív interjújában.

A brazil válogatott és a Paris Saint-Germain 26 éves támadója azt is elmondta, hogy gyászként élte meg a vb-ről való kiesést, de az amiatt érzett szomorúság idővel elmúlik, neki pedig akkor is ott lesz a családja, a fia, a barátai, és nem szomorkodhat örökké.

Nem érzi úgy, hogy plusz teher lenne a rá nehezedő nyomás, mert minden nagy játékos nyomás alatt játszik, de látja, hogy kettős mérce van vele szemben, de ez sem újdonság, 17-18 éves kora óta így játszik mind a klubjaiban, mind a válogatottban, így már felkészítette magát arra, hogyan kezelje a nyomást.

Jogtalan kritikának érzi ugyanakkora a színészkedései miatti felháborodást, holott inkább azt kellene kritizálniuk, akik szabálytalankodnak ellene, mondta.

Azért mentem a vb-re, hogy legyőzzem az ellenfeleimet, nem azért, hogy szétrúgjanak. Túlzott kritikát kaptam, de nagy fiú vagyok, hozzászoktam már ehhez is. Nem lehetek egyszerre játékos és bíró is, bár néha szeretném, ha így lenne.

Az interjúban is reagált az őt a Real Madriddal összehozó pletykákra, de mint elmondta, ezek csak sajtó találgatásai, nem tervezi elhagyni a PSG-t, ami remek új vezetőedzőt kapott Thomas Tuchel személyében, akivel már alig várja a közös munkát. Örül a veterán kapus Gianluigi Buffon leigazolásának is, aki rengeteg tapasztalatot visz majd a csapathoz, ezzel is erősítve őket.