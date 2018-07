Kínai és török anyagból gyárt az új magyar sportmárka

A termékek kis része készül itthon, az is külföldi alapanyagból - írja Mészáros Lőrinc sportruházatgyártó cégéről a Népszava.

Külföldi alapanyagból készülnek Mészáros sportruházati márkájának termékei. Az állítólag a magyar könnyűipar fellendítésére alapított Magyar Sportmárka Zrt. megerősítette a Népszava értesülését, amely szerint a hétvégén szárnyra kelő 2Rule (turul) termékei török és kínai anyagokból készülnek.

A cég többségi tulajdonosa – 70%-os arányban – a Mészáros-család Talentis Group nevű cége, míg 30% Kővári Ágnesé, Szélesi Zoltán volt feleségéé, aki korábban a Football Factor sportfelszereléseket forgalmazó üzletlánc vezetője volt.

A Magyar Sportmárka Zrt. saját közlése szerint is mindössze 20-30 százalékban magyar gyártású termékeivel kapcsolatban maradt még rejtély bőven, például nem tudni, hogy készülnek.

A céget nyilvánosan képviselő Kővári négy települést említett a gyártás helyeként. Ezek közül Kecskeméten és Jászberényben nem tudnak róla, hogy náluk a 2Rule miatt épp fellendülne a könnyűipar, Gombán pedig a Népszava megtalálta ugyan a vállalkozót, aki gyártott a cégnek, de vele már szerződést bontottak minőségi kifogásokra hivatkozva. Egyedül Rakamaz maradt potenciális gyártási helyszínként, igaz itt csak az eddig még nem látott cípőket gyárják, elvileg. A városban mindenesetre annyira titkolóznak a dologról, hogy egyelőre nem derült ki sem az állítás igazsága, sem annak ellenkezője.

A hazai sportvilág évek óta milliárdokat fizet a nagy külföldi sportszergyártó cégeknek, például Németországba, Dániába, az Egyesült Államokba, így nemzeti ruhaipar híján a multinacionális márkák nyernek hasznot a területről

– mondta a márka rajtjának alkalmából múlt pénteken tartott sajtótájékoztatóján Kővári, aki egyébként a sajtó jelentősebb részét – így az Indexet is – elfelejtette meghívni az eseményre, nyilván marketingszempontokat követve.

Bár a cég termékei kereskedelmi forgalomban még nem kaphatók, három első osztályú csapat – Felcsút, Haladás, Diósgyőr – már 2Rule-ban kezdte meg a bajnoki idényt a hétvégén. Mind a hárman kikaptak egyébként. Avagy eddig sem a csapatok sem a magyar könnyűipar nem profitált különösebben a 2Rule-ból, ellentétben a külföldi beszállítókkal és Mészárosék cégével. És ez még csak a kezdet, mivel azóta már a másodosztályú Vasas és a vívószövetség is a 2Rule-t választotta, illetve a kampányuk is csak most indult el Dárdaival.

(Borítókép: Index)