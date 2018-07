A kapus vígan ünnepelte a lesgóljukat, kapott is egy szabályosat

Elsőre úgy tűnhet, hogy a mexikói bajnokságban a Toluca-Morelia mérkőzésen bejött a hazai csapatnak az, amivel ketten is próbálkoztak szabálytalanul a világbajnokságon, vagyis hogy egy bekapott gól után úgy végzik el a középkezdést, hogy a másik csapat még ünnepel, de valójában más trükkel sikerült kicselezniük az ellenfelet. A trükk neve annyi, hogy

les.

Nagyon úgy tűnt, hogy Diego Valdés beívelt szabadrúgása után Emanuel Loeschbor gólt fejelt, az ekkor már emberhátrányban játszó vendégek el is kezdték ünnepelni az egyenlítőnek hitt találatot, de a partjelző lest intett, így a bíró visszavonta a gólt. A Morelia-játékosok heves tiltakozásából látszik, mikor intették be a lest, a bíró viszont nem foglalkozott a reklamálással, és engedte, hogy a hazai csapat gyorsan elvégezze a szabadrúgást. Ahogy az lenni szokott.

Ekkor egy védő és a kapus volt hátul a Moreliából, a kapus ráadásul az eseményeknek háttal bandukolt vissza kapujába, abban a tudatban, hogy 1-1, és mindjárt középkezdés lesz. Csakhogy meglepték, Rubens Sambueza az üres kapuba lőzz, ezzel nyert 2-0-ra a Toluca.