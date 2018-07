Dárdai a felkészülés közepén elküldte a Herthát nyaralni

Dárdai Pál váratlan húzással élt, a bajnoki felkészülés közepén egy hét szabadságot adott a Hertha BSC játékosainak, írta meg a Bz-berlin.

A Bundesligában a Hertha volt az egyik klub, ami a leghamarabb megkezdte a felkészülést, Dárdaiék június 25-én már edzést vezettek. A játékosok minden eddiginél jobb fizikai állapotba kerültek, ezért is dönthettek úgy az edzők, hogy visszavesznek a terhelésből.

„A szabadnapoknak természetesen örültek a játékosok, de ezt ki kellett érdemelniük. Ezeken a napokon is aktívnak kell maradniuk, nem lehetnek passzívak" – mondta Henrik Kuchno, a klub erőnléti edzője. A hétfőtől vasárnapig tartó időszakra minden játékos kapott egyéni edzéstervet.

Fotó: Herthabsc.de

A Bz-berlin sportpszichológust is megkérdezett, hogy lehet-e haszna a Hertha-edzők döntésének. A Lipcsei Egyetem oktatója, Marc Oliver Löw szerint hasznos lehet, hogy fizikailag és mentálisan van egy kis idejük újratöltekezni a játékosoknak, akiknek az egy hét alatt arra is van lehetőségük, hogy átgondolják, mire volt jó a felkészülés első fázisa. Ennek tudatában mehetnek neki a következő fázisnak.

Löw azt is elismerte, hogy vannak veszélyei egy ilyen pihenőnek, néhány játékos elveszítheti a fonalat. De úgy látja, ha tisztázzák előre, mi a pihenőhét célja, több pozitívuma lehet. Janis Gloeden fitneszszakértő szerint az alapozás hatásai is megmaradnak, a játékosok képesek szinten tartani magukat a nyaralás alatt is.

A kritikusok persze azt mondják, hogy a Hertha ezt az egy hetet arra is kihasználhatta volna, hogy vonzóbb játékstílust alakítson ki.