Örülhet a Vidi a BL-selejtezős 0-0-nak

Védekezésben sokat javult a Vidi játéka a Dudelange elleni Bajnokok Ligája-selejtezőhöz képest, és úgy bírták a közel 100 percnyi rohamozást a Ludogorec ellen, hogy a bolgár csapatnak igazából hatalmas ziccere nem is volt, bár helyzetig azért elég gyakran eljutottak.

Az előző körben az északír bajnok Crusadersnek kilenc gólt vágó Ludogorec az első perctől kezdve rendületlenül támadott a Vidi ellen, a rengeteg brazillal megerősített bolgár csapat látványosan is építette a támadásokat, de Marko Nikolic alaposan megszervezte a védelmet, és a Fiola, Juhász, Vinícius, Stopira hátsó sor lényegében végig remekül végezte a dolgát a tavaly az Európa Liga-, egy évvel korábban a BL-csoportkörből továbbjutó csapat ellen.

Pedig a Vidinek a legelején az utolsó pillanatban kellett változtatnia, a kezdőbe nevezett Anel Hadzic a bemelegítés közben sérült meg, így a helyére Boban Nikolov került a kezdésre.

A védelem mellett Kovácsik Ádámnak is sokat köszönhetett a Vidi, a kapusnak több bravúrja is volt, és a beadások hatástalanításában is aktívan részt vett.

A második félidőben sem vett vissza a Ludogorec, folyamatosan ostromolták a Vidi-kaput, végül 16-2-es kapura lövési fölénnyel zárták a meccset a hazaiak, de gólt nem tudtak szerezni, ami elég nagy előrelépés volt a Vidi szempontjából. Igaz, Marko Nikolic csapata rengeteg energiát ölt a védekezésbe, tudatosan feladva a támadás lehetőségét, egy-egy kontrát vagy rögzített szituációt leszámítva nem is kerültek a Ludogorec-kapu közelébe, a jövő szerdai visszavágón pedig ennél több kell majd, 0-0-val ugyanis maximum a hosszabbítás az elérhető cél.

stat

BL-selejtező, 2. forduló, 1. mérkőzés

PFC Ludogorec (bolgár)-Vidi FC 0-0