Mourinho gyorsan lelőtte a MU bajnoki reményeit

Nikolics is betalált, de egyik magyar sem nyert az MLS-ben.

A Manchester United 68 millió fontot költött eddig három új igazolásra, és még két játékost szeretne megszerezni. A csapat edzője, José Mourinho viszont így sem akarta kimondani, hogy a klub megnyerheti-e a Premier League-et.

A United az Egyesült Államokban túrázik, Los Angelesben az AC Milannal játszik majd felkészülési meccset. Ez előtt kérdezte meg az ESPN Mourinhót, hogy esélyesnek érzi-e a csapatát a bajnoki címre, miután játékosállományuk javult, és ezzel közelebb kerülhetett a Manchester Cityhez.

„Nem válaszolok a kérdésére"

– ennyi volt Mourinho reakciója, aztán csak hallgatott, miután visszakérdeztek, miért nem akar válaszolni. Hogy nem felelt, azt sejteti, a menedzser nem érzi elég erősnek a csapatát.

A United eddig Fredet, Diogo Dalotot és Lee Grantot igazolta le a nyáron. Rajtuk kívül még tárgyalnak a chelsea-s Williannal, a horvátok vb-sztárjával, Ante Rebiccsel és a Tottenham belga védőjével, Toby Alderweireddel.

Mourinho a felkészülést is elég nehéznek tartja, túl sok hiányzója van, a klubból 12-en voltak kint a vb-n, nyolcan közülük legalább elődöntőt is játszottak, jelenleg is pihennek.