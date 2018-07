Menekülttáborban született, ma a legdrágább MLS-futballista lett

A még csak 17 éves kanadai Alphonso Davies az MLS-ben szereplő Vancouver Whitecaps csapatától a Bundesliga-bajnok Bayern Münchenhez igazolt. A kanadai klub tájékoztatása szerint a transzfer 22 millió dollárjába került a bajor csapatnak. Davies ezzel minden idők legdrágább játékosa lett, aki az MLS-ből elszerződött más kontinensre.

„Még csak 17 éves, de már most látszik, hogy fényes karrier áll előtte – mondta Haszan Szalihamidzsics, a Bayer sportigazgatója – nagyon nagy tehetség, nem meglepő, hogy más klubok is akarták már szerződtetni, örülünk, hogy nekünk sikerült.”

Davies eddigi élete során is már sok mindent megélt. A szülei a libériai polgárháború elől menekülve a ghánai Buduburamba költöztek. Ebben a menekülttáborban született Davies, majd öt éves volt, amikor a kanadai Windsorba költöztek, később Edmontonban telepedtek le. Itt fedezték fel a tehetségét három éve, egy nyári focitáborban.

Vancouverbe került, ahol előbb a második csapatban az USL legfiatalabb gólszerzője lett 15 évesen és hat hónaposan. Két éve nyáron írta alá az első profi szerződését és 2016 júliusában be is mutatkozott az MLS-ben, Freddy Adu után a második legfiatalabb játékosként. Az élvonalban 54 meccse és 3 gólja van és már hatszoros kanadai válogatott. A kontinenstornán, a Gold Cupon minden idők legfiatalabb gólszerzője és egyben Aranycipőse is lett.

A Vancouver tulajdonosa, Jeff Mallett mérföldkőnek nevezte az átigazolást, és hozzátette, Davies esete inspiráló lehet a többi fiatal futballista számára is. A csatár elmondta, a legnagyobb álma vált valóra azzal, hogy a világ egyik legjobb klubjában futballozhat tovább.

Davies még a szezont a Vancouvernél tölti és majd a januári átigazolási piac nyitásakor költözik Münchenbe. A korábbi MLS-rekordot Jozy Altidor tartotta, amikor 2008-ban 10 millió dollárért igazolt a New York Red Bulltól a Villarrealba.