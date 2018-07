Marco Rossi: Előbb meghalni kell

Joachim Löw a vb-kudarc után is folytathatja, de ez nem csoda: a németek megfontoltan szoktak váltani. És ha bajban vannak, akkor az alapoktól raknak rendet. Szoros a verseny a legtöbb kapitány váltó nemzetek közt, most Leekens miatt visszavettük az első helyet.

Marco Rossi neve már korábban is felmerült a magyar kispad kapcsán, éppen tavaly ősszel nyilatkozta, hogy elvállalná a felkérést, de akkor végül Leekens került a válogatott élére. Az olasz edző a 2016–17-es szezonban bajnok volt a Budapest Honvéddal, korábban bronzérmet is szerzett velük, majd a szlovák Dunaszerdahelynél folytatta a szakmai munkát, ahol eljuttatta a DAC-ot az Európa Liga selejtezőjéig.

A magyar futball történelmi mélyponton van: vereség Kazahsztántól, Luxemburgtól és Andorrától, pontvesztés a Feröer-szigetek ellen. Miért mondott igent a válogatott kispadjára?

Azért vállaltam el a munkát, mert számomra nagy megtiszteltetés, hogy a magyar válogatott szövetségi kapitánya lehetek. Büszke és boldog vagyok amiatt, hogy az MLSZ felajánlotta nekem ezt a lehetőséget, meg különben is:

ki vagyok én, hogy nemet mondjak a magyar válogatottra?

A klubjainál komoly sikereket ért el, de a válogatottnál mindössze pár tucat játékosból meríthet. Sokkal nehezebb dolga lesz.

Még soha nem voltam hasonló pozícióban, nem tudom összehasonlítani a korábbi tapasztalataimmal. Az biztos, hogy nagy a különbség egy klubmenedzser és egy szövetségi kapitány munkája között, de nem is tekintek úgy magamra, mintha képes lennék csodákat tenni. Abban viszont mindenki biztos lehet, hogy minden tőlem telhetőt megteszek.

Lehet a többnyire a magyar bajnokságban játszó játékosokból eredményes válogatottat építeni?

Az Európa-bajnokságra kijutó válogatott remek eredményeket ért el: megnyerte a csoportját és csak a most vb-bronzérmes Belgiumtól kapott ki. A jelenlegi keretnek is az Eb-re kijutó játékosok alkotják majd a 70 százalékát, ezek a játékosok pedig az én véleményem szerint igen magas szinten játszottak.

Ön szerint mi volt az oka, hogy az Eb után összeomlott a csapat?

Nem tudom. Talán a játékosok túlságosan is örültek a sikernek, és már nem voltak eléggé motiválták a későbbiekben. Ennek pedig – ahogy ön is említette –, az lett az eredménye, hogy jöttek a rossz eredmények. Szerintem ugyanakkor az utóbbi két év nem fest valós képet a csapat értékéről és játékerejéről.

És ezt hogyan szeretnék majd orvosolni?

Korábban már sokszor mondtam, de nem csak én, hanem nálam sokkal fontosabb emberek is, hogy

a futballban a legfontosabb a mentális felkészültség.

Az esetek 60-70 százalékában ez jelenti a különbséget. A motiváció hiánya miatt jöttek a negatív eredmények, ami pedig érthető módon elvette a játékosok önbizalmát. A mi feladatunk elsősorban az lesz, hogy mentálisan rendbe hozzuk a csapatot, hogy visszatérjen a versenyszellem, és kellően magabiztosak legyen a pályán. A tehetség ugyanis adott lenne ahhoz, hogy jó eredményeket érjünk el. Csak ezután kezdhetünk el foglalkozni a játék taktikai részével.

Gera Zoltán ebben segíthet?

Igen, ő lesz az egyik legfontosabb segítőm. Nagyon magabiztos vagyok vele kapcsolatban, komoly szerepe lesz abban, hogy fejben rendbe tegyük a csapatot.

Szeptemberben már kezdődik a Nemzetek Ligája, alig lesz ideje bármire is. Ráadásul a magyar csapat legjobbja és csapatkapitánya évek óta gyenge ligákban játszik, jelenleg pedig még csapata sincs.

Tény, nagyon sok nehézséggel kell megbirkóznunk. Ami Dzsudzsák Balázst illeti, Gera Zoltán visszavonulása óra ő a magyar válogatott legjobb játékosa, ő a csapat kapitánya, de

ha nem játszik, nem tudom behívni a válogatottba.

Én lennék a legboldogabb, ha a keret tagja lenne, hisz rendkívül tapasztalt és képzett játékosról van szó. De neki is, csak úgy, mint a többieknek, játszania kell. Ha valakinek nincs meg a kellő meccsrutinja, nem léphet pályára tétmeccsen a válogatottban.

Akkor önnek fontosabb az aktuális forma, mint a név?

Természetesen. A mai futball nagyon gyors, ha nem vagy egy igazi atléta, akkor nem futballozhatsz magas szinten. Persze a kvalitások sokat számítanak, de ha engem kérdez, akkor például a franciák sem elsősorban emiatt, hanem a kondíciójuknak köszönhetően nyerték meg a világbajnokságot. A fizikai erőnlét a modern futball alapja. Nehéz behívni egy játékost, aki nem játszik és nem edz a csapatával.

Az biztos, hogy a magyar válogatott nem lehetett az utóbbi két évben azzal vádolni, hogy remek fizikai állapotban volt.

Sajnos ezen most nincs is időnk javítani. Emlékszem, az Európa-bajnokság előtt Bernd Storcknak 40 napja volt felkészíteni a csapatot: ahogy az ő akkori munkája is mutatta, ennyi idő alatt már van lehetőséged jelentős változásokat elérni az erőnlét terén is.

Ilyen körülmények között mit gondol, mi lehet a magyar válogatott célja? Lát arra reális esélyt, hogy a közeljövőben kijusson a válogatott Európa-bajnokságra vagy világbajnokságra?

Mindenkinek vannak elvárásai és céljai. Nekem is. A csapatom tudja, milyen céljaink vannak. Először is vissza kell nyernünk a szurkolók támogatását, hitét a válogatottban. Hogy ez sikerüljön, ahhoz természetesen kellenek az eredmények. Lehet, hogy tévedek, de ennél fontosabb a hozzáállás: hogy az emberek lássák, a csapat szervezett, fut, küzd és meghal a pályán. Ez az első lépés, és ezáltal jöhetnek majd az eredmények.

Marco Rossi pályafutása Marco Rossi 1964. szeptember 9-én született Druentóban, Olaszországban. Profi karrierjét a Torinónál kezdte hátvédként, majd megfordult többek között a Bresciában és a Sampdoriában, utóbbival olasz kupát is nyert.2000-ben vonult vissza, három évvel később pedig megkezdte edzői pályafutását az AC Lumezzanénál. Később több olasz kiscsapat trénere volt, majd 2012-ben elvállalta a Budapest Honvéd kispadját, ahol első évében rögtön bronzérmet szerzett a csapattal. A folytatás nem sikerült olyan jól, 2014 áprilisában lemondott, de kilenc hónap után visszahívták. 2017-ben bajnoki címet szerzett a csapattal, majd ismét lemondott és aláírt az FC DAC-hoz, ahol első évében rögtön bronzérmes lett és Európa-liga selejtezőig vezette a csapatot, mielőtt elfogadta volna a magyar válogatott szövetségi kapitányi posztját.

Ha már az eredményeknél tartunk: a szerződése 2019 végéig szól, vagyis vezetheti a csapatot a Nemzetek Ligájában és az Eb-selejtezőkön. Ne vegye sértésnek, de milyen eredményt kellene elérnie ahhoz a válogatottal, hogy 2019 után is ön maradjon a szövetségi kapitány?

Ezt a Magyar Labdarúgó Szövetségtől kellene megkérdeznie. Természetesen ők azt várják tőlem, hogy sikeresek legyünk.

A sikeresség az mit jelent? Egy második helyet az Eb csoportkörében már annak számít?

Egyelőre még nem gondolok az Európa-bajnokságra. Lépésről lépésre, mérkőzésről mérkőzésre szeretnék haladni. Jelenleg a csapat összeállítására és a lehető legalaposabb felkészítésére koncentrálok, hogy a Nemzetek Ligájában legyőzhessük Finnországot és Görögországot. Szeretnék 3-4 évig a magyar válogatott kapitánya lenni, mert ez azt jelentené, hogy sikeresen szerepeltünk az Eb csoportkörében és magán a tornán is. De erről még túlságosan korai beszélnünk. A futballban három hónap is hosszú idő.

Elődje, Georges Leekens előszeretettel hangoztatta, hogy többször is találkozott Orbán Viktor miniszterelnökkel, aki állítólag nagyon bízott a belga trénerben. Önnek vannak hasonló élményei, a miniszterelnök biztosította a támogatásáról, adott önnek tanácsokat?

Sokszor találkoztam már a miniszterelnök úrral. Nagyon szereti és érti a futballt. Megtiszteltetés a számomra, hogy beszélgethettem vele. Természetesen neki is van véleménye a célokról, a csapatról, a játékosokról, ahogy például önnek és még sokan másoknak is. Szoktam erről beszélgetni az MLSZ vezetőivel is, azonban soha senki semmilyen utasítást nem adott, hogy hogyan tegyem sikeressé a csapatot, a döntés tehát minden esetben az enyém.

