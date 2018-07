Shaqiri őrült nagy ollózással kezdett a Liverpoolban

Javában zajlik a Nemzetközi Bajnokok Kupája (ICC) az Egyesült Államokban a legjobb európai csapatokkal, a magyar idő szerint szombat késő esti és vasárnap hajnali meccseken

a Manchester United meglehetősen fiatal csapata 4-1-re kapott ki a Liverpooltól,

a Manchester City 3-2-re verte a Bayern Münchent,

a Barcelona pedig 2-2-es döntetlen után 5-3-ra verte büntetőkkel a Tottenhamet.

A United-Liverpoolon a csereként beálló, a nyári világbajnokság után megszerzett Xherdan Shaqiri szerezte a legnagyobb gólt, a Liverpool szerzeménye a 82. percben őrült nagy ollózással talált be, beállítva a 4-1-es végeredményt, de a többi gólt is érdemes megnézni:

Jürgen Klopp, a Liverpool vezetőedzője a gól, illetve Shaqiri játéka miatt is áradozott, azt mondta, nem normális dolog, hogy valaki csak négy nap edzés után ilyen gyorsan alkalmazkodni tudjon a csapat játékához.

José Mourinhónak tökéletes válaszai voltak a vereség után, egyrészt azt emlegette, hogy a Liverpool elleni csapatában a rendes keret 30 százaléka volt ott, csupa olyan emberekkel játszott, akik nem fognak szerepelni a szezonban, úgyhogy nincs is nagyon miről beszélni. A játékvezetéssel is gondjai voltak, a portugál szerint a baseball-ligából küldték a bírókat, akik csak a helyszínen jöttek rá, hogy focimeccsen, és nem egy baseballmeccsen lesz dolguk.

A mérkőzést a michigani Ann Arborben rendezték, a Michigan Wolverines egyetemi amerikaifutball-csapat pályáján, az összes jegyet eladták rá, vagyis 109901 néző volt jelen.

A Bayern München gyorsan elhúzott 2-0-ra a Manchester City ellen, de végül Pep Guardiola csapata fordított, és 3-2-re nyert.

A Barcelona is majdnem kétgólos előnyt szórakozott el, már a 29. percben 2-0-ra mentek, a Tottenham viszont a 73. perc után két perc alatt kiegyenlített, így jöhetettek a tizenegyesek, amit a Barcelona hibátlanul hozott le, és nyert 5-3-ra. A rendes játékidőben a második Barca-gólt a nyári igazolásuk, az Iniesta helyére vett brazil Arthur bombája hozta – a főleg előkészítésben jó középpályás gyorsan jelezte, hogy alkalomadtán a gólszerzésbe is be tud segíteni.