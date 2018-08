De a benficás Grimaldo is Ronaldónak képzelte magát, a Juventus végül büntetőkkel nyert Amerikában.

Cristiano Ronaldo hétfőn délután edzésbe állt a Juventusnál – a programban felmérés szerepelt –, kedden pedig már a labdával is megmutatta, mit tud. Mondhatni lazán és látványosan letette névjegyét.

A Juventus edzőközpontjában egyelőre azok a játékosok álltak munkába, akik a világbajnokságon való részvétel miatt nem vesznek részt a csapat amerikai túráján. Így a tréning családias hangulatban zajlott, a színvonal viszont meglehetősen magas volt, tekintve hogy Ronaldo mellett többek közt Dybala, Higuain, Cuadrado és Douglas Costa is most kapcsolódott be a felkészülésbe.

A jelek szerint Ronaldo nemcsak jó állapotban érkezett meg a Juventushoz, de kifejezetten jól is érezte magát első igazi torinói munkanapján.