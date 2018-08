A Honvéd még nincs a pályán, 1-0-ra vezet a luxemburgi csapat

Sallai Roland megint gólt szerzett, az Újpest és a Honvéd mellett kilenc magyar is pályára lépett csütörtökön.

Utána beszéljünk az eredményekről, mondja a Honvéddal korábban magyar futballbajnok új szövetségi kapitány. Legalább három-négy évre tervez a válogatott kispadján, de tudja: ehhez eredmények kellenek majd. Dzsudzsákot nem hívja be, amíg nem játszik, az Eb-re még nem gondol.

19 órától a Budapest Honvéd csapata a luxemburgi Progres Niedercorn otthonában játssza az Európa Liga második selejtező fordulójának visszavágóját. Az első meccsen a kispestiek 1-0-ra nyertek. Az Újpest 21 órakor a Szusza Ferenc Stadionban próbál javítani az első körben, a Sevilla otthonában elszenvedett 4-0-s vereségen.

Az biztos, hogy Danilo ott lesz a kispestiek kezdőjében, így vélhetően sokkal erősebb magyar támadójátékra számíthatunk. A Honvéd kezdőcsapata: Gróf – Batik, Kamber, Skvorc – Heffler T., Vadócz, Nagy G., Gazdag, Uzoma – Holender, Danilo. A meccset Differdingenben, egy igazi falusi pályán rendezik, a magyar csapat tábora egy reklámtábla mögött állva drukkol.

A harmadik percben már luxemburgi lehetőség volt, de Gróf bátran mentett, nem rajtunk múlt. Aztán a hetedik percben ismét a védekezésünkkel akadtak gondok, de a magyar kapus megint mentett, Francoise a már fekvő kapusba rúgta. A védelem tragikus, amelyből nagyobb baj is lehetett volna. Nagyon hajtott ebben az időszakban a hazai csapat a hátrány ledolgozásáért. Az első negyedóra alacsony színvonalú játékot és luxemburgi agresszivitást, sőt fölényt hozott.

A Honvéd nem tudott javítani a játékán, sem a védekezésen. Egy visszafejelt labdát de Almeida bombázta vissza, Batikon megpattant, ami becsapta Grófot, ezzel a 21. percre a Niedercorn ledolgozta a hátrányát, 1-0 a luxemburgi csapat javára.

A 25. percben Danilo próbálkozott, egyéni akció után a kapufára bombázta a jobb oldalról. A 33. percben cserélt a Honvéd, az eddig elég gyengén futballozó Andó-Szabó helyére Baráth állt be, aki egyből aktívan kapcsolódott a játékba, szabadrúgásokat harcolt ki. A Honvéd a félidő végére nagyon felpörgött. De bármennyire is, a luxemburgi csapat minden egyes támadásában ott volt a gólveszély, ahogy az első félidő utolsó percében is, csak az ügyetlenségükön múlott, hogy nem lett nagyobb a hátrány.