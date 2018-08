Arturo Vidal hirtelen Barcelonába igazolhat

A Camp Nou név is megmaradna, a katalánok 20 évre 300 millió eurót remélnek az üzlettől.

Már majdnem aláírt az Interhez a Bayern München chilei középpályása, Arturo Vidal, amikor hirtelen a Barcelona is bejelentkezett a középpályásért, aki könnyen lehet, hogy nem Olasz-, hanem Spanyolországba igazol.

A dél-amerikai futballista szerződése jövőre járna le a bajor klubnál, az Inter nem is igazolná le, hanem kölcsönbe venné 20 millió euróért cserébe. A Barca viszont közbeszólt és lehet, hogy az utolsó pillanatban halászhatja el az olaszok elől a játékost, ahogy tette ezt Malcom esetében is, amikor az AS Roma maradt hoppon.

Az ESPN azt írta, hogy a chilei csütörtökön állítólag elrepült Barcelonába, hogy megegyezzen a katalán klubbal.

Mindeközben a Real Madrid a másik horvátjához is foggal-körömmel ragaszkodik. Miután pár nappal ezelőtt bejelentették a klubnál, hogy Mateo Kovacic nem eladó, most közölték, hogy Luka Modric sem annyira. Illetve igen, ha van olyan, aki a horvátért 750 millió eurót képes kifizetni a 2020-ban lejáró szerződése előtt.