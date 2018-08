A 95. percben jutott tovább Maradona csapata

Hét gólt hozott a Dinamo Breszt-Atromitosz első meccse az Európa Liga második selejtező körében. A hazai fehérorosz csapat, amelynek a sportigazgatója az a Diego Maradona, aki a világbajnokságon is ott volt, 4-3-as győzelemmel várta az athéni visszavágót.

Sokáig semmi nem történt a visszavágón, aztán a 63. percben az izraeli bíró kiállította az athéniak játékosát, az osztrák állampolgár Armin Mujakicot, így tovább nőtt a vendég bresztiek esélye.

Aztán a 80. percben eldőlni látszott minden, a görögök Jorgosz Manuszosz révén szereztek előnyt, és ez a gól a továbbjutást is jelentette volna. Öt perc volt a hosszabbítás, és egyenlített a Dinamo. Az utolsó pillanatban. Már a bresztiek kapusa is előre jött, egy jobb oldali beadás után aztán Pavel Nehajcsik fejelte be a rosszul kimozduló kapus mellett a labdát.

1-1 lett a vége, amellyel Diego Maradona csapata jutott tovább. A következő körben a ciprusi Apollon Limasszol lesz majd az ellenfél.