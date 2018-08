Doll kioktató hangneme még visszaüthet

Interjút készített a ferencvárosi edző Thomas Doll-lal a csakfoci, csapata két 4-1-es győzelemmel vezeti a tabellát. A legutóbbi, MTK elleni meccsen mégis a távozását követelték, az Auf wiedersehen elég egyértelmű állásfoglalás volt.

"A csapat teljesítménye volt számomra a megfelelő gyógyír ezekre a bekiabálásokra" - mondta most.

Azt írták ki a szurkolók, hogy elég volt belőle, illetve a játékosoknak, edzőknek a milliók, nekik pedig a fos NB I. maradt.

"Jól érzem magam a klubnál, mindenki támogat engem és a stábom munkáját is. Profi körülmények között dolgozom hétről-hétre.

Bevett szokásom, mindig kitöltöm a szerződésemet, és utána a vezetőséggel leülök beszélni a folytatásról, ez így lesz most is a szezon végén, vagy esetleg csináljak mást? Locsoljam a füvet a stadionban?"

- nyilatkozta.

Próbálták azzal szembesíteni, hogy a Vidi másodszor is bravúrt ért el idén, ahogy tavaly is. Erre úgy felelt, szívesen játszott volna még ő is az EL-ben, de már kár rágódni ezen.

"Akik tényleg értenek a labdarúgáshoz, azok megérthetik, hogy gyakorlatilag borotvaélen egyensúlyozgatás, ami az EL-ben történik.

Akik viszont nem értenek a focihoz, azokat az embereket nem tudom megváltoztatni"

- oktatta ki azokat, akik a Maccabi ellen győzelmet szerettek volna látni.