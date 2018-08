Kiakadt a Honvéd-edző, hogy az MLSZ-t nem érdekli a 40 fok

A magyar csapatok segítésére is alakították az európai kupasorozatok selejtezőjét. A lehetőséggel rajtunk kívül sokan éltek is, mi viszont már Luxemburg mögé csúsztunk.

Vasárnap 1-0-ra verte a Paksot az Európa Ligából kieső Budapest Honvéd, ezzel három forduló után a Fradihoz hasonlóan ők is százszázalékos mutatóval állnak, Supka Attila, a Honvéd vezetőedzője viszont meglehetősen elégedetlen volt a vasárnapi siker után.

Nem elsősorban csapatával, mint inkább a körülményekkel volt baja:

Benne volt a lábakban az a találkozó, és lehet, hogy most megint sokan kritizálni fognak, mint ahogy megjelentek különböző cikkekben, hogy fáradtabbak voltunk, nem tudtunk felfrissülni. Valóban nem tudtunk, mert vasárnap este 40 fokos melegben kellett játszanunk, csütörtökön a Niederkorn ellen léptünk pályára, és ha ma nincs az esővel szerencsénk, akkor megint 40 fokban kellett volna játszani, a kupa után ezen a bajnokin is. Nem igaz, hogy valaki már nem gondolja át, hogy nyáron, augusztusban nem öt vagy hat órakor, hanem nyolc-kilenc órakor kellene mérkőzést rendezni. Valószínűleg élvezetesebbek lennének a meccsek, mert a labdarúgók is frissebben, jobb állapotban tudnának játszani. Ezt át kellene gondolniuk azoknak, akik ezért felelősek.

– idézi a Nemzeti Sport Supkát.

A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón a Honvéd-edző beszélt a Niederkorn elleni csalódást jelentő kiesésről is, ami lelkileg megviselte a csapatot, ezért is volt fontos, hogy vasárnap nyeri tudtak, miután előzetesen nem is gondoltak arra, hogy kieshetnek a luxemburgi csapat ellen.