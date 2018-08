Vinícius megint parádézott, lassan érik neki a hely a Real Madridban

A Real Madrid az AS Roma ellen játszott felkészülési mérkőzést, amit a spanyolok Gareth Bale és Marco Asensio góljaival 2-1-re meg is nyertek. A második félidőben pedig lehetőséget kaptak az olyan fiatal tehetségek, mint a 18 éves Vinícius Júnior, aki nagyon igyekezett megmutatni, hogy mit is tud.

Viníciust az eredeti tervek szerint kölcsönadta volna a BL-címvédő, de a brazil szupertehetség nagyon küzd azért, hogy helyet kapjon a csapatban. Már korábban is volt pár nagyon látványos megmozdulása – és mellé színészkedése –, ha egyelőre nem is feltétlen kezdőként, de lehet maradása Madridban.

A spanyol bajnokság a jövő héten kezdődik, a Real Madrid a Getafét fogadja az első fordulóban.