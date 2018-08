Tőlem többet vár el apám, mint a többiektől, ez így helyes

Eddig nem adott hosszabb interjút ifjabb Dárdai Pál, akit megkülönböztetésként Palkónak hívnak az országban, nem pedig Dárdai Jr-nak.

A 19 éves játékos profi szerződést kapott a berlini klubtól a nyáron, ahol az apja az edzője, nem mellékesen a Hertha legendája is, hiszen 286-szor vette magára a kék-fehér csíkos szerelést.

Úgy kezdődött a beszélgetés a Bild hasábjain, hogy a profi szerződésére a legbüszkébb, a legnehezebb viszont az érettségi volt, mert a matek kicsit döcögősen ment neki. A közepes átlaggal viszont elégedett.

- Mikor lesz a kezdőben?

- Majd, ha az edző beállít. Tízszer mindenesetre szeretnék ott lenni. Az a célom.

Volt egy ilyen részlet is, sokszor írták oda, hogy nevetett.

Otthon nem beszélnek a futballról, egy másik fiatal tehetség, Arne Maier családjával együtt nyaraltak, akkor pedig nem beszéltek a Hertháról.

"A pályán egyáltalán nem látom őt apámnak, csak az edzőmnek. Egy kicsit szigorúbb is velem szemben, mint másokkal. Azt kéri tőlem, hogy nekem többet kell tennem, mint a többieknek. Ezt én így teljesen normálisnak tartom,

ne gondolja senki úgy, hogy én az apám miatt játszom a Herthában. Ő csak jobb teljesítményt szeretne tőlem. Ugyanezen végigment, neki is az apja volt az edzője Magyarországon.

Az öltözőben nem téma, hogy a fia vagyok, olyan a viszonyunk, mint mindenki mással. Kezet fog velem is, nincs bensőséges ölelés, puszi"

- magyarázta a szélső, aki tavaly kétszer kapott lehetőséget a Bundesligában. Az Európa Ligában is kétszer kapott bizalmat az édesapjától. (Egyszer kezdő volt.)

Hozzátette, ő is Pálnak szólítja az apját, ahogy a többi játékos is. Az apjától a győzni akarását örökölte, az édesanyjától (aki itthon kézilabdázott) a sebességet.

Mivel két öccse is a Herthában futballozik, gyakori jelenet, hogy a kertben is játszanak. Márton 16 éves, ő is bemutatkozott már a német korosztályos válogatottban, ahogy Palkó is. A 12 éves Bencét Ibrának nevezik, mert ugyanolyan erőszakos, mint a svéd.

Ha nem jön össze minden a Herthánál, és nem teljesülnek az álmai, akkor a tanári-edzői hivatás állna közel hozzá, szívesen tanul.

Azon pedig egyelőre nem gondolkodik, hogy mikor fog elköltözni otthonról, mert akár még 30 évesen is lakhat a szüleivel - zárta egy nevetéssel a beszélgetést.