Hihetetlen pech: a 95. percben öngóllal dőlt el a bajnoki döntő

A kanadai futballbajnokság döntőjébe két MLS-ben is szereplő csapat jutott. Az első meccsen a Vancouver Whitecaps fogadta a Toronto FC-t és a meccs drámai végjátékot hozott. A hazai csapat kétszer is vezetett a meccsen, még emberhátrányban is, a végén viszont kénytelen volt 2-2-vel beérni és így várni a jövő heti visszavágót.

A Vancouver 10 emberrel játszva a 84. percben lőtt góllal ment 2-1-re. Pontosan öt perc volt a hosszabbítás, amikor támadtak, de elveszítették a labdát, még 17 másodperc volt hátra, amikor egy bal oldali akció végén a középre fejelt labdát a kanadai Doneil Henry próbálta fejjel menteni az ellenfél csatára, Toneil Ricketts elől. Pechjére ezzel becsapta kapusát, az ausztrál Stefan Marinovicot is. A labda pontosan 9 másodperccel a vége előtt pattogott a kapuba.

Persze, ezzel még nincs veszve semmi, hiszen augusztus 16-án jön a visszavágó, de ezúttal Torontóban, amely eddig hatszor lett bajnok, az utolsó három bajnoki címet is elhódították.