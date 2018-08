Tíz év után lehet címvédés a Premier League-ben

Péntek este a Manchester United-Leicester City meccsel elindul a Premier League 2017–20118-as idénye. Ha egy mondatban akarnánk összefoglalni, akkor a hat csapat és többiek bajnoksága. Bár az átigazolási piacon néhány klub alaposan belehúzott, de nagy meglepetés az lenne, ha nem a Manchester City és United, a Liverpool, a Chelsea, a Tottenham, vagy az Arsenal közül kerülne ki a három dobogós. Erre 2000 óta csak három példa akadt, Egyszer a Leeds és a Newcastle lett harmadik, 2016-ben pedig a Leicester bajnok.

Az előzetes várakozások és igazolások fényében a címvédő Manchester City az idény legnagyobb esélyese. Pep Guardiola csapata az előző szezonban kimagaslott a mezőnyből, pont- (100) és gólrekordot (106) felállítva tönkreverte a mezőnyt.

A manchesteriek kerete a nyáron még tovább erősödött, 60 millió fontért megszerezték a Leicester egyik legjobbját, az algériai Riyad Mahrezt. Az előző évi menetelés kulcsszereplői mind maradtak, ráadásul teljesen felépült hosszú sérüléséből Benjamin Mendy is, így hátvédposzton tovább bővültek Guardiola lehetőségei. Legutóbb 2009-ben az MU tudta megvédeni címét az angol bajnokságban, így a City tízéves szériát szakíthat meg.

Egybehangzó vélemény, hogy

az egyre karakteresebb Liverpool lehet a manchesteriek legnagyobb kihívója.

Alaposan be is vásárolt Jürgen Klopp. Naby Keitáért 48, Fabinhóért 39, Xherdan Shaqiriért 13, Alisson kapusért pedig 65 millió fontot fizettek ki. A távozok között csak Emre Can a legnagyobb név, így vélhetően egy bombaerős Poolt látunk idén, amely végre nem csak a topcsapatok ellen lesz képes bravúrra, hanem a hozható meccseket is hozni fogja. Nagy kérdés Mohamed Szalah mire lesz képes az új idényben, az ő góljaira idén is nagy szükség lesz.

Egész nyáron csak egy szomorú José Mourinhót lehetett látni, aki nem egyszer mondta el, megnevezett néhány játékost, de mégsem sikerült az átigazolási terveit maradéktalanul végrehajtani. Végül két új labdarúgóval, a portugál szélső hátvéd Diogo Dalottal, valamint a brazil középpályás Freddel erősített, és az is panaszként hangzott el, hogy a világbajnokság miatt csak gyakorlatilag a második kerettel készülhetett, sokan még csak most kapcsolódtak a közös munkába, pedig péntek este már élesbe megy minden.

A tavalyi bronzérmes Tottenham leginkább azzal hívta fel magára a figyelmet a nyári szünetben, hogy egyetlen új játékost sem igazolt. Mauricio Pochettino bízik a keretében és Harry Kane-ben, de nem biztos, hogy így képesek lesznek olyan szereplésre, mint legutóbb.

Fotó: Jules Ameel / Getty Images Hungary Mauricio Pochettino

A másik két londoni klub, a Chelsea és az Arsenal életében is új fejezet kezdődött. Előbbinél Antonio Contét egy másik olasz, a Napolit elhagyó Maurizio Sarri váltotta a kispadon, míg utóbbinál közel 22 év és 1235 mérkőzés után nem Arsene Wenger lesz majd a vezetőedző, hanem a spanyol Unai Emery. Sarri hozta magával Nápolyból Jorginhót, míg Emery együttese összesen öt új játékossal erősített.

Ha már az erősítéseket említettük, ki kell emelni a másik liverpooli, az Everton bevásárlását, amelyet nyugodtan hívhatunk kis Barcának is. Lucas Digne, Yerry Mina, André Gomes érkezett a katalánoktól. Az utolsó pillanatban megvették Bernardot is a Sahtartól és jött Richarlison a Watfordtól. Szép eredményekre predesztináló keret jött össze a Mersey másik oldalán.

A három újonc közül a nyáron sok pénzt költő Fulham 2014, az átigazolási piacon szintén aktív Wolverhampton Wanderers 2012, míg a walesi Cardiff City szintén 2014 után tért vissza a Premier League-be.

A Fulham és a Wolverhampton is 11-11 új játékost szerződtetett,

komolyan gondolják az élvonalban maradást, amiért biztosan nagy csata lesz. Meg is éri, hiszen a tavalyi adatok alapján – a tv-s jogdíjak, a PL által finanszírozott összegeket egybevéve – az utolsó három is 94-98 millió fonttal lett gazdagabb. Az a csapat, amelyik jövőre is első osztályú marad, garantáltan 100 millió font felett zárja az évet, ez pedig bődületes összeg.

Így aztán érthető is, hogy a klubok a nyár folyamán 1200 millió font feletti összeget költöttek el új játékosokra, míg a bevételi oldalon csak 334 millió szerepel. A Liverpool és a Chelsea költötte a legtöbbet, míg az Everton az átigazolási piac zárása előtti órákban kúszott fel a dobogóra.

Ebben a szezonban már pénteken is lesznek meccsek, így egy forduló akár négy napig is elhúzódhat. A játéknap rangadóját Londonban vívják, ahol vasárnap az Arsenal a címvédő Cityt fogadja.

Premier League, 1. forduló:

péntek:

Manchester United-Leicester City 21.00

szombat:

Newcastle United-Tottenham Hotspur 13.30

Bournemouth-Cardiff City 16.00

Fulham-Crystal Palace 16.00

Huddersfield Town-Chelsea 16.00

Watford-Brighton 16.00

Wolverhampton Wanderers-Everton 18.30

vasárnap: