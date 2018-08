Claudio Marchisióval közös megegyezés után szerződést bontott a Juventus, így az olasz középpályás 25 év után elhagyja Torinót. Hét olasz bajnoki címet, három olasz Szuperkupát és négy Coppa Italiát nyert a csapattal.

Marchisio 1986-ban született Torinóban, hét évvel később már a Juventus akadémiájának tagja volt. 2005-ben került a felnőtt csapathoz, de az első éveiben nem alkotott maradandót, 2007-ben egy évre kölcsön is adták az Empolinak.

Az olasz középpályás összesen 389 mérkőzésen lépett pályára a Juventusban, 37 gólt és 42 gólpasszt szerzett.

Marchisio az utóbbi években már egyre kevesebb szerepet kapott az olasz rekordbajnoknál, legutóbb a 2014/15-ös szezonban játszott legalább 30 bajnoki mérkőzésen. Ez jelentős részben az elmúlt években elszenvedett súlyos sérülései miatt alakult így, illetve a Juve középpályája is nagyon megerősödött, Emre Can nyári érkezésével pedig nyilvánvalóvá vált, hogy szinte lehetetlen vállalkozás lesz számára bekerülni a kezdőcsapatba, ahol a két belső középpályás pozíciójára Can mellett Khedira, Matuidi, Pjanic és Bentancour is pályázik.

A kialakult helyzetre való tekintettel a klub és a játékos egyaránt arra jutott, hogy a legjobb döntés a búcsú. A Juventus a szerződés felbontásával a lehető legkedvezőbb helyzetet teremtette meg Marchisio számára, mivel így csak vele kell tárgyalnia jövőbeli csapatának, emellett pedig ingyen igazolhatóvá vált.

Marchisio távozása a döntés minden racionalitása ellenére általános szomorúságot okozott a Juventus táborában, és nemcsak azért, mert a város szülötteként lett a csapat egyik legnagyobb értéke, de roppant szimpatikus személyisége és a Juve iránt milliószor kinyilvánított hűsége, odaadása miatt is.