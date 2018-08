Ronaldo első meccsén a 93. percben nyert ötgólos meccset a Juventus

Cristiano Ronaldo debütáló meccse miatt, a Chievo–Juventus meccs kiemelt figyelmet kapott a Serie A első fordulójában. Főleg azután, hogy a Juventus-edző Allegri már előre közölte, hogy a Real Madridtól érkező Ronaldo kezdő lesz a meccsen.

A címvédő Juventusnak kötelező volt a győzelem a nyitófordulóban, a tavalyi 13. Chievó kerete miatt sem lehetett igazi ellenfél.

A bajnok elég gyorsan be is bizonyította a két csapat közötti különbséget, már a harmadik percben előnybe került. Egy szabadrúgás után Sami Khedira gyűjtötte be a kipattanó labdát, nyolc méterről vágta kapuba.

A Juventus az első félidőben nem tudta növelni az előnyét, sőt a Chievo szerzett egy elég könnyű gólt. A fellazult védelembe belépő Mariusz Stepinski fejelt kapuba egy beadást, ami nem is biztos, hogy őt kereste a 11-es pont körül.

A második félidőben a Chievo került előnybe, a 62. percben a hazai klub 11-es kapott. Joao Cancelo döntötte fel a 16-oson belől Giaccherinit, aki aztán be is lőtte az ezért megítélt büntetőt. Allegri gyorsan reagált is a hátrányra, Douglas Costa helyett Mandzukicot hozta be a támadók közé. Ronaldo mögött Douglas Costa, Dybala és Juan Cuadrado kezdett. A második félidőben utóbbi is lecserélték, Bernardeschi játszott helyette.

A Juventusnak mégsem egy támadó, hanem egy Chievo-védő segített, a 75. percben Mattia Bani a saját kapujába fejelt a szögletrúgás után.

A győzelmet végül kiharcolta a hajrában a Juventus, de elég drámai lett a meccs vége. Úgy tűnt, hogy már a 86. percben 3-2 lesz a bajnoknak, de Mandzukic fejesét végül videóbírózás után visszavonták, mert előtte Ronaldo szabálytalankodott. Ronaldo így attól is elesett, hogy gólpasszt jegyezzen a meccsen. A portugál egyébként jól játszott, 65. percben a gólhoz is közel járt, de Sorrentino kiütötte a 16-os sarkáról érkezett bombát.

What a FACKIN save from the 70-year-old Sorrentino pic.twitter.com/QraXbIjhp6 — Para (@Paracelsus) 2018. augusztus 18.

A Juventus a 93. percben aztán már hivatalosan is összehozta a 3-2-t, Bernardeschi ért bele tökéletesen Alex Sandro középre belőtt passzába.