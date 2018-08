Ronaldo lehet bármekkora sztár, az újonc, az újonc. Márpedig az újak a világ egyetlen labdarúgó-csapatánál sem ússzák meg beavatás nélkül, így a Juventusnál sem. Torinóban a manapság leginkább bevett módon, egy széken állva elénekelt dallal lehet a csapatba kerülni. A szertartásra egy közös vacsora során került sor nemrég, a csapattagok eseményről készített videói pénteken jelentek meg a neten.

Ronaldo a Xutos e Pontapés nevű együttes Minha Casinha című számával ajándékozta meg válogatott közönségét, annak nagy megelégedésére. Az előadás valószínűleg kevésbé lenne élvezhető, ha egy pék énekelne így vagy egy díjbeszedő, de a világ egyik legjobb labdarúgóját kifejezetten üdítő ilyen vidámnak látni. Leszámítva talán a Real szurkolóit.

De nem csak Ronaldónak és a többi új igazolásnak – Cancelo, Can, Spinazzola, Perin – kellett produkálnia magát, a nyáron világbajnoki címet nyerő Blaise Matuidi is előadott egy számot. Ő nem énekelt, hanem hülyén járva táncolt, méghozzá lényegesen viccesebben, mint ahogy a leírásból kiderül. El is vitte vele a közönségdíjat.