Usain Bolt most Ausztráliában lehet futballista

Usain Bolt, nyolcszoros olimpiai bajnok jamaicai sprinter régóta tervezi, hogy visszavonulása után futballistaként tér vissza. Sokan ezt viccnek gondolták, de aztán a Dortmundnál próbajátékon is részt vett, majd az Old Traffordon jótékonysági meccsen focizott, Dél-Afrikában is járt, most pedig Ausztráliába érkezett.

Nagy tömeg fogadta a sydney-i repülőtéren, ahol megjelentek a lehetséges csapata, a Golden Coast Mariners vezetői és szurkolói is. Az egykori atléta elmondta, megpróbál felkészülni az októberi bajnoki rajtra és reméli szerepet is kaphat majd.

Focizni akarok, és ha lehetőséget kapok, akkor meg fogom mutatni, mit tudok. Sokan kérdezték, hogy ez az álmom, azt válaszoltam, nem, ez a valóság.

Boltot várhatón augusztus 21-én, 32 születésnapján a Golden Coast első edzésén lehet majd látni a klub sárga-fekete szerelésében és ha szerződést kap, akkor fizetésének a 70 százalékát a klub, a többit az ausztrál szövetség állja.

Az ausztrál nemzeti bajnokság majd októberben kezdődik. A Golden Coast 2013-ban megnyert a bajnokságot, tavaly viszont csak 10. helyen végzett.