Elátkozott sérülése miatt 668 napot várt két tétmeccs között

Santi Cazorla 2016 októbere, 668 kihagyott nap után játszott újra tétmeccset. A 33 éves futballista boka- és Achilles-sérülése miatt volt kénytelen felhagyni a futballal, még az orvosok is azt mondták neki, örüljön, ha a kertben sétálgathat a tízszer megműtött lábával.

A spanyol játékos Achillesét nyolcszor operálták meg – egy nyolccentis darabot el is távolítottak belőle – , de nem nagyon gyógyult, komplikációk léptek fel nála, még az is felmerült, hogy amputálni kell a bokáját, mert a csont is károsodott. Végül egy spanyol specialista tette rendbe a lábát, a futballista elkezdhette az edzéseket, és november elején már arról beszélt, januárban visszatérhet. Aztán a bejelentés után nem sokkal kilencedszer is megműtötték az Achillesét, nyárra tolódott bemutatkozása a Villarrealban.



Cazorla az Arsenal játékosa volt, sokáig reménykedtek a visszatérésében, de végül elengedték, június 30-án járt le a szerződése, így új csapatot kellett keresnie. Először az Alavés edzéseit látogatta, majd egykori klubja, a Villarreal adott neki egyéves szerződést. A hírek szerint 500 ezer euróért írt alá, de minden egyes meccsért, amin pályára lép, húszezer eurót kap. Ezt a tételt nyilván a sérülékenysége miatt építették be a szerződésbe.

Az biztos, húszezer eurót már eltehetett, szombaton 73 percet játszhatott a Real Sociedad ellen.