Kőkemény belépő hozta Nagy Ádám első kiállítását

Pályafutása során először állították ki Nagy Ádámot a Bologna vasárnapi, SPAL elleni bajnokiján, ezzel ő lett a 2018-19-es Serie A-idény első kiállítottja is.

A csereként pályára lépő magyar válogatott középpályás az 56. percben állt be, a 68. percben már meg is kapta az első sárgáját, majd a 89. percben a másodikat. Utóbbi egy elég kemény belépő után jött, nem is számíthatott a játékvezető Piero Giacomelli jóindulatára.

Nagy kiállítása nem szólt bele a végeredménybe, mire leküldték, a SPAL már 1-0-ra vezetett idegenben Jasmin Kurtic góljával, az állás a lefújásra is ez maradt.