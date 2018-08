Az olasz válogatottból igazol az argentin

Az argentin származású, de olasz válogatott Franco Vazquezről februárban írtunk, amikor a Sevillában megmutatta, mekkora penge. Tehetsége most szülőhazája futballfejeseinek is feltűnt: az új kapitány, Lionel Scaloni behívta az argentin válogatott szeptemberi barátságos meccseire.

A váltás lehetséges, mert Vazquez ugyan már kétszer is játszott az olasz csapatban, de tétmeccsen nem. 2015-ben hívták meg, be is mutatkozott, gólt nem szerzett, aztán a 2016-os Eb-keretbe nem került be, szerencséjére.

"Mindig is argentinnak éreztem magam, hiba volt elfogadni az első felkérést" - idézte a Gazzetta.it Vazquezt, akinek az anyukája olasz, és Olaszországban nevelkedett, emiatt van két útlevele.

Az argentinoknál érthető, hogy a gyenge vb-szereplésük után minden követ megmozgatnak, de Vazquez esetében valószínűleg túl későn léptek, mert a középpályás már 29 éves, 33 lesz a következő vb idején. Az oroszországi világbajnokságon simán befért volna a csapatba, sőt kifejezetten hasznukra lett volna, rengeteget tudott volna segíteni Messiéknek.

Tudását egyébként a hétvégén újra megmutatta, amikor a Sevillával 4-1-re verték a Rayo Vallecanót idegenben. Az első gólt besarkazta, a negyedikhez zseniális passzt adott, Michael Laudrup sem emelhette volna tökéletesebben a védők mögé, ziccerbe a labdát.

Az argentinok szeptember elején Los Angelesben Guatemalával, pár nap múlva New Yorkban Kolumbiával játszanak barátságos meccset (szept. 7 és 12). Messi egyiken sem lesz ott, könnyen lehet, hogy csak jövőre tér vissza a válogatottba, amikor újra tétmeccsek jönnek.