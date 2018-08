Huszti kiállítása elintézte a Vidit, legalább két gól kell idegenben

Az első félidő óvatos tapogatózással indult, egyik csapat sem rohanta le a másikat. Sokáig nem is történt semmi érdemleges: az AEK Athén talán valamivel veszélyesebb volt, de ez helyzetekben nem mutatkozott meg, a játékosok inkább egymás aprításával voltak elfoglalva.

Az első 20 percben kifejezetten sok volt az apróbb szabálytalanság mindkét oldalról, nem volt folyamatos a játék. A 23 percben aztán jött Huszti Szabolcs, aki egy teljesen ártalmatlan helyzetben rátaposott az egyik görög játékos lábára. Élőben nem tűnt annyira durvának az eset, de a visszajátszások alapján egyértelműen nyújtott lábbal taposott Huszti,

Gianluca Rocchi pedig rögtön felmutatta a piros lapot.

Az eset után elszabadultak az indulatok, a következő hat percben három sárgát is kiosztott a bíró: kettőt Vidi, kettőt Athén játékosnak. A magyar csapat nem is tudta összekapni magát a nagy rugdosódásban, ez pedig a 34. percben megbosszulta magát: Bakaszetasz 15 méterről leadott lövését Kovácsik még védeni tudta bravúrral, a kipattanóra azonban érkezett Klonaridisz, aki fél méterről a kapuba lőtte a labdát.

A gól után visszavett a görög csapat, volt egy jó 5-10 perces periódusa a Vidinek, amiben simán benne volt az egyenlítés. Fiola például öt méterről, senkitől sem zavartatva fejelhette kapura a labdát a 39. percben, de pont a kapu közepén álló Barkaszt találta telibe.

Az utolsó percekben aztán visszavette az irányítást a görög csapat, két nagyobb helyzete volt, de egyiket sem tudta kihasználni, így 1-0-s vezetéssel mehettek a szünetre a csapatok. A félidő lefújása után egyébként kisebb hangrobbanás történt, ahogy a pár ezer magyar szurkoló torkaszakadtából elkezdett fütyülni és ordibálni.

A szünetben sem cserélt egyik csapat sem, a második félidő pedig ott folytatódott, ahol az első abbamaradt: nyomott az Athén, a 48. percben pedig Taszosz Bakaszetasz óriási bombájával tovább növelte előnyét a görög csapat.

A Vidi ezek után már kénytelen volt kinyílni, csak egy elcsúszó görögön múlott, hogy öt perccel később nem lett 3-0 az állás. A mérkőzésben ekkor már egyáltalán nem volt benne a magyar gól, de jött Rocchi, aki ezen a mérkőzésen semmit nem volt hajlandó tolerálni:

a második gólt szerző Bakaszetasz taposott egy megint csak ártalmatlannak tűnő szituációban, amiért husztihoz hasonlóan azonnal pirosat kapott.

A görög kiállítás nem egyenlítette ki a játékot, sőt mintha a Vidit jobban megzavarta a kiállítás: továbbra is az Athén uralta a mérkőzést, a magyar bajnoknak csak elvétve voltak helyzetszerűségei. A 68. percben aztán Kovács István adott nagy labdát Danko Lazovicnak, aki egy nagyszerű meglátás után a védője mozgásával ellentétes irányba vette le mellel a labdát, majd kíméletlenül ki is használta a ziccert.

A szépítő gól után feltámadt a Vidi, az Athénnak ettől a ponttól kezdve nagyjából köze sem volt a mérkőzéshez. Először Hazdic távoli lövése akadt majdnem be a kapuba, majd Nego előtt alakult ki órási helyzet, pár perccel később pedig Lazovic maradt le centikkel egy beadásról.

Ha egy kicsit pontosabb vagy szerencsésebb a magyar csapat, a vezetést is megszerezhette volna a rendes játékidő vége előtt.

A hosszabbításban is akadt helyzete még a Vidinek, de gólt már nem sikerült szerezni, így 2-1-re a vendégek nyerték az odavágót. Nem játszott rosszul a magyar bajnok, az utolsó fél órában, egyenlő létszámnál egyértelműen jobb is volt, a lefújás után meg is tapsolta a közönség a játékosokat, az eredményen azonban ez mit sem változtat. Visszavágó egy hét múlva Athénban.

Jegyzőkönyv Mol Vidi FC – AEK Athén 1-2 Gólszerzők: Lazovic (67'), illetve Klonaridisz (34'), Bakaszetasz (49') Piros lapok: Huszti (23'), illetve Bakaszetasz (53')

