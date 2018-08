Szerhij Rebrov az új Fradi-edző

A Ferencvárosi TC szerda délelőtt hivatalosan bejelentette Thomas Doll utódját: a 44 éves, ukrán Szerhij Rebrov mostantól az FTC edzője. A tréner kifejezetten nagy fogásnak tűnik a bajnoki listavezetőnek, az ukrán bajnokság legnagyobb múltú csapatával komoly sikereket ért el pár éve.

Rebrov kisebb nemzeti hős Ukrajnában. 1991-ben kezdte felnőttkarrierjét a Sahtar Donyeck csatáraként, majd egy év után aláírt a Dinamo Kijevhez.

1992 és 2000 között játszott az ukrán fővárosban a későbbi aranylabdás, Andrij Sevcsenko ékpárja volt, 189 meccsen 93 gólt szerzett. Ezek után elvitte a Tottenham Hotspur, megfordult a West Ham Unitedben is, majd 2005-ben visszatért Kijevbe.

Máig ő az ukrán bajnokság legeredményesebb góllövője, 261 mérkőzésen 123 gólt szerzett.

Ennél persze fontosabb most, hogy 2014 és 2017 között háromból kétszer megnyerte az ukrán bajnokságot edzőként is a Dinamo Kijevvel: 2015-ben és 2016 lettek elsők. Az Ukrán Kupát 2014-ben és 2015-ben szerezték meg vele a kispadon, 2016-ban az ukrán szuperkupa is összejött.

Ő volt az, akivel a Dinamo megszakította a Sahtar öt éven át tartó sikersorozatát, a legnagyobb ellenfél zsinórban öt bajnokságot nyert. (Igaz, ebben szerepe volt, hogy a Sahtart az orosz támadás is sújtotta 2014 második felében.)

Miután lejárt a szerződése, távozott, a közel-keleti Al-Ahlit edzette a legutóbbi idényben, de a Fradinak sikerült visszahoznia Európába, miután a dúsgazdag klubnál nem maradhatott.



A Dinamónál remek volt a mérlege edzőként is, nem csak játékosként, a meccsek majdnem 70 százalékát megnyerte, 136 mérkőzésből 94-et. 20 döntetlent játszott és 22-szer kapott ki a valamivel több mint 3 teljes szezonja alatt a legmenőbb ukrán egyesületnél.

Az Al-Ahlinál sem volt rossz, 23-10-5-ös mérleget hozott, azaz 38 meccsen ötször veszített, másodikak lettek a bajnokságban. Emiatt bontottak szerződést vele, pontosabban mert az utolsó előtti, sorsdöntő bajnokin 0-0-nál lecserélte a csapat legjobbnak tartott csatárát, nem nyertek, a bajnokság elment.

Orosz Pál, az FTC Zrt. elnöke jelentette be Szerhij Rebrovot, akiről kiemelte, hogy a világ 50 legjobb edzője között tartják számon, de mikor a Dinamo Kijevnél dolgozott, 14. volt ezen a listán.

A tárgyalások vele már az EL-kiesés után elkezdődtek, az FTC ugyanis nemzetközileg is sikeres szeretne lenni. A mai edzést már Rebrov tartja, angolul vezényel majd a játékosoknak.

Rebrov bemutatkozásában háromszor is megköszönte Thomas Doll munkáját, majd elmondta, hogy többek között a Fradi-elnök, a győztes mentalitás és az ország legnagyobb szurkolótábora győzte meg őt arról, hogy itt folytassa a karrierjét.

Ígérgetni nem akar, de a cél egyértelműen az, hogy visszatérjen a csapat oda, ahová való, illetve nemzetközi kupákban vegyen részt.

A szerződés részletei nem ismertek, Orosz Pál erről nem volt hajlandó semmit mondani.