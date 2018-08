Sir Alex szólt, hogy ne lépjem át annyiszor a labdát

Cristiano Ronaldo szerdán jelentette be, hogy a DAZN nevű sportokat közvetítő streaming platform nagykövete lett, ennek alkalmából pedig egy exkluzív interjút is adott, ahol beszélt juventusos igazolásáról, a 7-es mezről és Sir Alex Fergusonról is.

A portugál elmondta, sose gondolta, hogy a Juventusba fog igazolni, de a klub mindent megtett a megszerzéséért, lehetőséget adtak neki, ő pedig élt is ezzel, és itt is szeretne történelmet írni. Arról is beszélt, hogy mindenképpen BL-t akar nyerni a csapattal, ezen fognak dolgozni az egész szezonban, de nem fogják megszállottan űzni ezt az álmot, az sem baj, ha csak jövőre, vagy két év múlva jön össze a dolog. Egyelőre az biztos, hogy a Serie A-t és a Coppa Italiát is szeretnék megnyerni, a BL-ben pedig minél tovább akarnak eljutni.

Nagyon jól érzem magam itt, remek csapatunk van, kellemesen meglepődtem. Folyamatosan keményen dolgozunk, nincsenek könnyű napok

– mondta Ronaldo, mikor arról kérdezték, hogy érzi magát Torinóban, és azt is hozzátette, hogy nagyon kemények az edzések. De ettől még jók, nagyon profi az egész, ezért is élvezi.

A BL-ben pont a Juventusnak lőtt hatalmas ollózós gólt a portugál, ami után még a hazai közönség is megtapsolta, amit ő maga is nehezen hitt el. Pont emiatt kérdezték meg tőle, hogy befolyásolta-e a döntését ez, ő pedig talányosan csak annyit mondott, hogy van aki szerint igen, van aki szerint nem, de

az apró részletek rengeteget számítanak, és amit a stadionban lát, az sokat segít.

A Juvénél megkapta a 7-es mezt, ami ugye eddig Cuadradóé volt, de elmondása alapján elég könnyen megvált tőle a kolumbiai, aminek nagyon örült, mert hát mégis a 7-es a kedvenc száma. (Csak akkor vált meg tőle, mikor a Realhoz igazolt, de Raúl távozása után ott is az övé lett egy év után.)

Sir Alex Fergusonról is kérdezték, akivel kapcsolatban korábban is elmondta már, hogy szinte apjaként tekint rá, amit ezúttal is megerősített. Elmesélte, mikor a Sportingtól a Manchester Unitedbe igazolt, még nagyon portugálos volt a felfogása, túl sokat cselezett és nem igazán látott jól a pályán, Ferguson viszont megtanította, hogy legyen jobb játékos. A Premier League-ben a védők is keményebbek, nem esnek el olyan könnyen, így ennél jobb helyet keresve sem találhatott volna a fejlődéshez.

Sir Alex szólt, hogy ne lépkedjem át annyiszor a labdát, így hatásosabb lehetek. Rengeteget tanultam tőle, neki köszönhetek mindent.

Szó esett emellett arról is, hogy nehéz kezelni a nyomást, de néha még jobban is játszik tőle, mostanra pedig már nem ijed meg a túl sok feladattól sem, mert ez is hozzátartozik a CR7-léthez, így megtanulta kezelni. Legnagyobb fiáról is kérdezték, nagyon tehetségesnek tartja, ő is próbál neki segíteni, de nem akarja ráerőltetni, hogy futballista legyen, ráhagyja a döntést. Ettől még persze örülne, ha a fia is híres focista lenne – tette hozzá.

Szabadidőmben a UFC-t, a teniszt és a kosárlabdát is követem meg a pingpongot, amiben amúgy egész jó is vagyok. A kedvencem egyébként a UFC, szeretem nézni a küzdelmeket

– mondta Ronaldo, mikor arról kérdezték, néz-e más sportokat is, arra pedig, hogy sokak szerint túl sokat foglalkozik a külsejével, csak annyit mondott, hogy szerinte fontos, hogy jól nézzen ki, az ember, függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, mert a kis részletek is sokat számítanak.