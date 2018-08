Reggel munkába ment, este meccset nyert az Európa Ligában

A Kolozsvár nagy játékost fogott, a 47-szeres válogatott, az Arsenalban, az AS Romaban is futballozott.

A Mol Vidi az utolsó pillanatig izgalmas meccsen verte aF91 Dudelange BL-selejtezőben , de ahogy a székesfehérvári csapat vette az akadályokat a BL-ben, a luxemburgi klub is úgy halad előre az Európa Ligában.

A Dudelange lehet első luxemburgi csapat lehet, amely főtáblára kerül. A BL-búcsú után a koszovói FK Drita volt az első ellenfél, a párharcot 2-1-gyel és 1-1-gyel abszolválta a luxemburgi bajnok.

Következett a lengyel bajnok, a Legia Warszawa kiverése már igazi szenzáció volt, főleg úgy, hogy itt sem veszített meccset az F91. Varsóban 2-1-re nyerni tudott. A visszavágón pedig kiválóan őrizte a már a 17. percben kiharcolt 2-0-s előnyét és hiába duplázott Kanté a lengyeleknél, 4-3-mal innen is tovább ment a Dudelange.

Mind közül a legnehezebb meccs következett a csütörtökön lejátszott playoff kör első meccsén. A román bajnok CFR Cluj-zsal játszott, amelynek összértéke a Transfermarkt adatai szerint 23,73 millió (összehasonlítva a luxemburgiaké 3,9 millió). Lang Ádám is tagja a keretnek, de ő a kispadon nézte végig a kolozsváriak szenvedését. Ahogy a Real, az Arsenal, az AS Roma egykori brazil sztárja, a nemrég szerződtetett Julio Baptista is.

Az sem lehet, mondani, hogy a Dudelange alárendelt szerepet játszott a meccsen, hiszen az UEFA statisztikái alapján 11-8 volt a kapura lövések aránya, és ebből 5-2 a kaput eltalálóké, és a labdabirtoklásban is felülmúlta ellenfelét a Dudelange, amely Turpel és Sinani góljaival nyert végül.

A román lapok a szégyenről, valamint amatőr luxemburgiakkal példálóztak, megemlítve, hogy például a középső védő, Tom Schnell a meccs reggelén még munkába ment, aztán este beugrott a fiúkkal egy meccset játszani. Ahogy a ProSport például írta, jó lenne, ha a CFR néhány játékosa részmunkaidős állást keresne magának.

A Luxemburger Wort pedig természetesen dicshimnuszokat zeng Dino Toppmöller csapatáról, amely történelmet írhat. Ehhez a jövő heti 90, esetleg 120 percet kell kihúznia. Nehéz feladat vár a csapatra, de eddig is bizonyították, képesek bármire. Az EL elmúlt öt idényében egyszer sem kaptak ki egy gólnál nagyobb különbséggel idegenben.