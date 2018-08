Dárdaiék győzelemmel rajtoltak a Bundesligában

A Hertha BSC pályáját a minap feltúró vakondok sem tudták kizökkenteni Dárdai Pál csapatát, győzelemmel rajtoltak a Bundesligában, a Nürnberget verték 1-0–ra Vedad Ibisevic góljával.

A bosnyák a 27. percben talált be egy szépen kijátszott akció végén, a védők nagyon egyedül hagyták a kapu előtt, így Lazaro beadását simán vághatta be a kapus mellett.

A Hertha innentől szépen védte is az eredményt, de a meccs végén simán kiegyenlíthetett volna a Nürnberg, kaptak ugyanis egy tizenegyest a 84. percben. A büntetőhöz Mikael Ishak állt oda, de nem tudott túljárni Rune Jarstein eszén, a kapus megfogta a bal alsóba tartó lövést, így maradt az 1-0. A 90. percben Dárdai Palkó is pályára lépett, ez volt a harmadik meccse a német élvonalban.

A fordulóból egy meccset érdemes még kiemelni, a Wolfsburg ugyanis remek meccsen verte 2-1–re a Schalkét. A Schalke az első félidőben nem igazán találta önmagát, a Wolfsburg sorra dolgozta ki a helyzeteket, ennek pedig meg is lett az eredménye: a 33. percben egy szöglet után John Brooks szerzett vezetést a hazaiaknak.

A második félidőben aztán még rosszabb helyzetbe került a vendégcsapat, Matija Nastasicot ugyanis videózás után piros lappal kiállították egy balesetveszélyes megmozdulásért. A szerb elsőre csak sárgát kapott, amiért szétrúgta Weghorst sípcsontját, de végül a bíró úgy ítélte meg, hogy ez inkább pirosat ért, és leküldte a védőt.

A 84. percben aztán az első gólt szerző Brooks rúgta fejbe Embolót a tizenhatoson belül, amiért teljesen jogosan kapott tizenegyest a Schalke, Bentaleb pedig be is lőtte. Nem sokáig örülhettek viszont a vendégek, tíz perccel később Ginczek talált be, ezzel beállítva a 2-1–es végeredményt.

Bundesliga, 1. forduló