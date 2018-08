A Futball éjszakája, amikor megnyílnak a stadionok

Szeptember hetedike különleges éjszaka lesz azoknak, akiket érdekel és szeretik a magyar futballt. Első alkalommal rendezik meg ugyanis a Futball Éjszakáját.

A szurkolók előtt ekkor megnyílnak a stadionok, a játékoskijáróban nem futballisták állnak majd, hanem azok a nézelődők, érdeklődők, akikre hatással van az, hogyan lehet kifutni egy pályára. Hogyan tárul ki a stadion az öltözőfolyosó után.

Megnézhetik azt, melyik öltözőben készült Gera Zoltán a Fradi pályán, amit eddig jó esetben a Még 50 perc című filmben láthattak csak.

Bele lehet egy kicsit szagolni, milyen közelről a jól karbantartott fű, egy kicsit mindenkin átfuthat az a gondolat, milyen remek érzés lehet az, ha a nézőtéren 20 ezren vannak, ő pedig megcsinál egy cselt, vagy épp a sorfal felett a léc alá csavar egy szabadrúgást.

Be lehet tekinteni a skyboxba, vagyis azokra a helyekre, ahonnan a fontos emberek nézik a meccseket.

Sőt, lesz olyan helyszín (Gyirmót) is, ahol az edzők a szülőkkel beszélnek a gyerekeikről, tudván azt, hogy a legelső edző a gyerek életében maga az apuka vagy éppen anyuka.

Zs-licencet fognak kapni azok, akik végighallgatnak egy ilyen tanácsadást, és remélhetőleg hasznossá tudják tenni, és későbbre is fontos gyakorlatokat kapnak, amikor már minden hétvégén meccset játszik.

Fotó: Illyés Tibor / MTI Torghelle Sándor, az MTK játékosa, Lovas Konrád (k) és Nyilasi Tibor egykori válogatott labdarúgó a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) telki edzőcentrumában 2018. április 25-én.

A múlt nagyjaival is össze lehet futni, egy fényképre el lehet például csípni Nyilasi Tibort, lehet kötetlenül beszélgetni Lisztes Krisztiánnal. Vagy akár azt is meg lehet kérdezni Dombi Tibortól Debrecenben, hogy tényleg elhangzott-e az az ígérete, ha kijutunk az 1998-as vb-re, akkor ő isten bizony megtanul futballozni. Az MTK-nál feltűnhet Illés Béla, de Torghelle Sándor is.

A Hidegkuti Stadionban lesz egyébként a fő helyszín. Az MTK és a Fradi öregfiúk előtte játszanak egy bajnoki meccset is.

„Ezen az éjszakán a közösségi élmény lenne a legfontosabb, amikor az óhatatlanul előkerülő nosztalgia mellett át lehet érezni egy kicsit, milyen a futball. Lehet, hogy csak szelfik készülnek majd a stadionokban, de őszintén hisszük, évekre elraktározandó élmények is. Sokan regisztráltak eddig szerencsére szerte az országban, ami megerősített bennünket, nem rossz az ötlet”

- mondta Borsi László, az egyik főszervező.

Borsi egyébként újraéleszti a színész-újságíró meccset is, amit valaha SZÚR-nak neveztek el. Az újságíróknál Berkesi Judit M4-es műsorvezető futballtudását most nem lehet megtekinteni, mert a válogatott első Nemzetek Ligája-meccséről tudósít, Demcsák Zsuzsa viszont ott lesz. A színészeket Nemcsák Károly vezeti.

Húsz helyszín csatlakozott eddig a rendezvénysorozathoz.

Budapest: III. kerület, Ferencváros, MTK, Újpest

III. kerület, Ferencváros, MTK, Újpest Vidék: Békéscsaba, Cegléd, Csákvár, Debrecen, DVTK, Dorog, Győr, Gyirmót, Kaposvár, Kazinbarcika, Kecskemét, Mezőkövesd, Nyíregyháza, Puskás Akadémia, Salgótarján, Szombathely, Tatabánya.

Vannak városok, mint például Székesfehérvár, ahol pillanatnyilag nincs stadion, ők csak jövőre kapcsolódnak be, mert abban hisz mindenki, hogy egy év múlva is van igény erre a programra.

Két másik korábbi bajnokcsapatnak: a Vasasnak és Honvédnak sincs stadionja jelenleg, így azokon a pályákon most nem lehet felidézni a múltat.

Ettől még lehet az Indexen arról szavazni a következő napokban, kik voltak a legnagyobbak, vagy legkedveltebb, legszimpatikusabbak az előző évtizedekben. Csak élők szerepelnek a listákon, mert az a cél, hogy a szavazás eredménye alapján hívjanak meg a régi legendák közül a rendezvényekre.

10 klub legjobbjaira lehet szavazni. A Videotonnal kezdünk, hiszen a Vidi még áll a nemzetközi kupában, és decemberig még hat kupameccset fog játszani.

Ahogy írtuk, Fehérváron nem lesz idén semmilyen esemény, de a szimpátiaszavazás után a szervezők néhány nagy játékost igyekeznek meghívni a központi helyszínre.