Rebrov győzelemmel mutatkozott be a Fradinál

A Fradinál szerdán jelentették be, hogy Szerhij Rebrov váltja majd a távozó Thomas Dollt a csapat kispadján, és bár az ukrán edzőnek nem volt sok ideje a csapattal, így is győzelemmel mutatkozott be, az edzője nélkül felálló Mezőkövesdet verték 1-0–ra.

Az FTC egyébként eléggé megszenvedett a Mezőkövesddel, az első félidőben helyzetük sem nagyon volt, de a hazai csapat sem volt különösebben veszélyed Dibusz kapujára. A második félidőben aztán feljebb kapcsolt a Fradi, és jöttek a helyzetek is, először Lovrencsis bombázott fölé, aztán Petrjak lövését kellett védenie a mezőkövesdi kapusnak.

A 77. percben aztán Lanzafame esett el a tizenhatoson belül, rögtön reklamálta is a tizenegyest, nem is teljesen jogtalanul, de az ilyeneket azért viszonylag ritkán fújják be, ezúttal sem tette a bíró.

A rendes játékidő vége előtt még a Mezőkövesdnek volt egy nagyobb helyzete, de Tóth Bence a kapu mellé fejelt, a hosszabbításban pedig már a vendégeknek állt a zászló. A hazaiak a félpályán vesztettek labdát, amiből remek kontrát indított a Fradi, Petrjak és Lanzafame passzolták ki a védelmet, aztán az ukrán beadását Böde vágta be közelről a kapuba.

Két perccel később megint Petrjak indult meg, de fellökték a tizenhatos előtt, így helyzet már nem lett az akcióból. A Fradi így 1-0–ra nyert idegenben, és továbbra is őrzi a veretlenségi szériáját, ebben az idényben még egyszer sem kaptak ki.

A Honvédnak ennél jóval könnyebb dolga volt a Debrecen ellen, 3-0–ra győztek Danilo duplájával, és a nemrég igazolt N'Gog találatával. Erről a meccsről főként Danilo második találatát érdemes kiemelni, ha már kérdőjeles tizenegyesekről van szó, a brazil csatár ugyanis annyira egyértelműen dobta fel magát, hogy nehezen lehet megérteni, miért nem sárga lapot kapott büntető helyett.

A dolog pikantériája, hogy ez lett volna neki egyébként a második sárgája, úgyhogy ki is kellett volna állítani ezért a megmozdulásért, ebben az esetben pedig nincs kizárva, hogy egészen másként alakult volna a meccs hátralévő szűk negyed órája. A Loki sorsát aztán N'Gog pecsételte meg, hét perccel a pályára lépése után talált be a 87. percben, ezzel beállítva a végeredményt.

A Felcsút hiába állt fel kétgólos hátrányból, így is kikaptak 3-2–re az utolsó tíz percet emberhátrányban lejátszó Pakstól, ráadásul úgy, hogy a harmadik gólt a hosszabbítás végén szerezték meg a hazaiak. A Kisvárda győzni ezúttal sem tudott, pedig nagyon igyekeztek, de az 1-1–es döntetlennel így is sikerült újabb pontot szerezniük, a szintén újonc MTK pedig 2-1–re verte a Haladást, ezzel megszakítva a szombathelyiek hazai veretlenségi sorozatát.

