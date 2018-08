A pálya inkább tengerpartra hasonlított

Nem játszott túl jól a címvédő, de végül ez is elég volt a három ponthoz.

Már a meccs közben is panaszkodtak a Barcelona játékosai és edzői, hogy milyen pocsék és sérülésveszélyes a José Zorilla stadion pályája, és ezzel a Valladolid klubelnöke is egyetértett. A spanyol liga is jelezte már, hogy meg fogja büntetni a klubot.

„Ezen a pályán nagyon nehéz volt játszani. Sajnálatos, hogy a világ legjobb bajnokságában ilyen körülmények között kell futballozni. Voltak olyan területek, amelyek a tengerpartra hasonlítottak. Hihetetlen, hogy a La Ligából senki sem érzi úgy, hogy ide kéne jönnie és leellenőrizze a pálya állapotát. Nem tudsz ezen játszani, persze mindkét csapatnak ugyanolyan rossz volt." – nyilatkozta a meccs után Sergi Busquets, a Barcelona futballistája.

Csapattársa, Gerard Piqué szerint is szégyen, ahogy a pálya kinéz, sérülésveszélyes volt.

A Valladolid elnöke, Carlos Suarez is elismerte, hogy voltak gondok. „Jogosnak tűnik, hogy megbüntetnek minket, ha van olyan szabály, ami ezt lehetővé teszi. Elég világos, hogy a pálya nem volt elég jó."

A La Liga elnöke, Javier Tebas vizsgálatot indít a pálya miatt, szerinte sem érte el a minimum követelményeket.

A mecset a Barcelona nyerte meg 1-0-ra Ousmani Dembele góljával.