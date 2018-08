A KEK-döntős csapat összecsap Illés Béláékkal

Kik jellemzik az MTK-t? 57 Illés Béla

32 Halmai Gábor

32 Kanta József

29 Lőrincz Emil

25 Torghelle Sándor

24 Bognár György

19 Pölöskei Gábor

18 Kuttor Attila

18 Petry Zsolt

17 Híres Gábor

15 Szeibert György

14 Brünyi Béla

14 Fülöp Ferenc

13 Gáspár József

9 Borsó János

5 Handel György

3 Danszky József

2 Vasas Mihály

1 Bödör László

0 Jeszenszky István

Vannak, akik még emlékeznek arra, hogy 1964-ben mennyire közel állt a brüsszeli Heysel Stadionban az MTK ahhoz, hogy megszerezze története első nemzetközi kupáját. A KEK-döntőben 82 percig vezetett, aztán a Sporting egyenlített, a 3:3-as végeredmény pedig azt jelentette, hogy két nap múlva újra játszották a meccset.

A portugálok, akik akkoriban gyakorta foglalkoztattak magyar edzőket, a megismételt meccsen 1:0-ra győztek, és akkor még csak sejteni sem lehetett, hogy magyar klubcsapat soha nem járt olyan magasságokban a KEK-ben, mint akkor az MTK.

A Futball Éjszakáján akár találkozhat a döntő két akkori játékosával, Vasas Mihállyal, Bödör Lászlóval, ha most rájuk szavaz. Ők még élnek a csapatból, így a mostani szavazáson összecsaphat a távoli múlt valamint a közelebbi.

Ha Szeibert Györggyel vagy Híres Gáborral futna össze az utolsó helyről bajnokságot nyerő csapat legjobbjai közül, akkor rájuk szavazzon. 20 névből tízet választani, a szimpátiarangsor alapján választanak a szervezők meghívottakat.

Illés Béla és Halmai Gábor már egy későbbi bajnokcsapat vezéregyéniségei, Kanta József pedig még közelebbi.

Szerepel a listán Petry Zsolt neve is, aki a klubnál kezdte, de igazán nagy karriert inkább a Honvédban, vagy külföldön futott be. Amikor a Wembley-ben csukafejessel mentett a csatár elől, akkor ismerte meg az ország a nevét, most pedig Dárdai Pál mellett a Hertha BSC kapusedzője.

Kuttor Attila már vezetőedző, és ki tudja, egyszer még lehet, hogy az MTK-hoz is visszatalál, ahogy védőtársa, Lőrincz Emil. Lőrincz azért elég szépen becsúsztatta a Dinamo Zagrebnek, és védő létére a spanyolok legyőzéséből (4-2, Santanderben) is két góllal vette ki a részét.

Húsz helyszín csatlakozott a rendezvénysorozathoz, ezek a pályák tárják ki a kapukat, öltözőket. Az MTK-é a fő helyszín, ott más klubok egykori kiválóságaiba is bele lehet futni.