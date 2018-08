Neymar megújította az esernyőcselt, ketten is csak nézték

A PSG az idei francia bajnokságban százszázalékos, mindhárom edddigi meccsét megnyerte. Szombaton 3-1-re győzte le a jelenleg utolsó helyen álló Angerst.

A PSG nagy visszatérője az uruguayi Edinson Cavani volt, aki még a világbajnokságon sérült le, azóta nem is játszott tétmeccset. A csatárt a meccs előtt tavalyi gólkirályi címéért köszöntötték, elég hamar igazolta is, hogy járt neki, a meccs 12. percében szerezte meg a vezetést a PSG-nek.

Az Angers Mangani 11-esével egyenlített, és a félidő végéig ki is húzta döntetlennel. A második félidő elején Mbappé szerezte vissza a vezetést, majd a 66. percben gólpasszt adott a középen várakozó Neymarnak tisztára játszott helyzetben.

A meccs előtt a brazilt is ünnepelték, hiszen tavaly ő adta a legtöbb gólpasszt, ez most nem jött össze neki, de két védőt is átemelő csele miatt emlékezetes lett ez a meccse is.