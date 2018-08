Kétmillió euróért vehetett csatárt a Vidi

Armin Hodzic a Mol Vidi FC-ben folytatja, jelentette be a csapat. A bosnyák támadó állítólag 2,2 millió euróért érkezik a Dinamo Zagrebtől: ha ez igaz, akkor ő lehet az NB I. valaha volt legdrágább igazolása.

A 24 éves Hodzic a Zeljeznicar korosztályos csapataiban nevelkedett, 16 évesen pedig az angol Liverpoolhoz került. Angliában nem sikerült az első csapatig eljutnia, így visszatért a Zeljeznicarhoz. 2014-ben igazolta le a Dinamo Zagreb, ahol 111 tétmeccsen 51 gólt szerzett.

Izgatott és boldog vagyok, hogy itt lehetek. Abszolút készen állok arra már most is, hogy pályára léphessek, és gólokat szerezzek Vidi-mezben! Egy nagy klubhoz kerültem, amely remélem, a Bajnokok Ligájában szerepel majd pár hét múlva. Úgy gondolom, hogy a horvát és a magyar bajnokság között nincs nagy különbség, viszont a magyar csapatok közül csak a Vidiért szerettem volna otthagyni a Dinamót, hiszen itt nagy célokért küzdhetek és pályára léphetek Európában is