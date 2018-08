Kivel azonosítja a nyíregyházi futballt?

20 Szatke Zoltán

11 Szendrei József

9 Moldván Miklós

6 Cséke György

6 Eszenyi Dénes

5 Bús Iván

5 Rudolf Gergely

4 Kiss Miklós

4 Ruszlan Csernyijenko

4 Bajzát Péter

3 Szekrényes András

3 Kozma József

2 Karkusz Anasztáz

2 Szűcs István

1 Drobni Miklós

1 Pekár László

A Futball Éjszakáján, szeptember hetedikén este megnyílnak a stadionok, a közelmúlt vagy akár a jelen sztárjaival lehet találkozni a vidéki helyszíneken vagy a fővárosban. A szervezők rajtunk keresztül készítenek egy szimpátialistát, kik azok, akikkel örömmel összefutnának azok, akik regisztráltak az egyébként ingyenes programokra. Íme a szavazás harmadik része.

A Nyíregyháza 1980-ban jutott fel az élvonalba, Szendrei Józseffel a kapuban, Szekrényes volt a védelem egyik, Cséke a másik szélén, a később válogatottságig jutó Moldván Miklós a középpálya motorja, Kiss Miklós állt a csatársorban. Az első élvonalbeli gólt a Diósgyőrrel szemben - 20 ezer néző előtt - Kozma József szerezte, a másodikat Cséke György.

Ők is rajta vannak természetesen a listán, ahogy Szatke Zotlán is, aki több mint 400 meccset húzott le a város futballcsapatában. 1991-től 2007-ig szolgálta a piros-kék vasutast.

A 28 válogatottságig jutó Rudolf Gergely a városból származik, vissza is tért oda, de Balmazújvárosban hagyta abba. Bajzát Péter is eredményes szezonokat töltött a klubnál, ezért van fent a listán. Több nevet is meg lehet jelölni, nem kell egyhez ragaszkodni.

Az ungvári születésű Csernyijenko volt a csapat házi gólkirálya a 90-es évek végén, vagyis nagy kedvenccé vált, jelenleg a korosztályos csapatnál tevékenykedik.

Eszenyi Dénes már Újpesten lett válogatott futballista, de ő is nyírségi.

Húsz helyszín csatlakozott a Futball Éjszakája rendezvénysorozathoz. Az MTK-é a fő helyszín, ott más klubok egykori kiválóságaiba is bele lehet futni.