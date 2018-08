A Bundesliga első fordulója után az elismert német szaklap, a Kicker feltette a kérdést, mi okozza a káoszt a visszajátszások használatánál, és rendkívül nehéz eldönteni, hogy a játékvezetők vagy a központban ülők voltak határozatlanabbak.

A Bayern meccsén például maga az edző, Niko Kovac nyilatkozta, hogy ő nem adott volna büntetőt arra a helyzetre. Ahogy a felvételen is látható, a francia csatár dobja magát, Nordveit már nem tudta volna jobban összehúzni magát, mint amennyire megtette.

Ezt a helyzetet egyébként nem vizsgálták meg utólag, annyira biztosnak gondolták, hogy jól ítélt Bastian Dankert játékvezető.

A megítélt büntetőt kellett aztán kétszer újrarúgatni, ám az is jól látható, a második büntetőnél is beléptek, azt ellenben már érvényesnek gondolta a spori. Így is hosszú ideig tartott a videózás, ráadásul több meccsen is előfordultak vitatott esetek, ezért alakulhatott ki olyan kép, hogy nagy káosszá vált ez a játéknap, és a helyes ítéletek még így sem minden esetben születtek meg.

Szalai Ádámot egyébként a Kicker osztályzatai a legjobb Hoffenheim-mezőnyjátékosnak jelölték, mert 2,5-esre értékelték a gólt szerző magyar center teljesítményét. Klubjában csak Baumann kapus érdemelt jobbat nála.

Sőt, az egész mezőnyben is csak Thomas Müller volt jobb, ő is 2-essel fejezte be a 90 percet. Németországban fordított az osztályzat, az egyes a legjobb, a hatos a legrosszabb.

Szalai 46. gólját lőtte a Bundesligában, jelenlegi csapatában nincs nála eredményesebb játékos. 46 válogatottsága is csúcs a Hoffenheimnél, nincs más olyan játékos, aki hazája csapatában annyiszor lehetőséget kapott.

A német bajnokságot közvetítő Sport1 Germánia című magazinműsorában ezeket a jeleneteket is elemzik hétfőn 19.30-tól, és a csatár maga is értékeli a teljesítményét.