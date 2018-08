Az AEK-nél erősebbeket vertünk ki, bosszús vagyok

A Bajnokok Ligája főtáblájáért harcoló Mol Vidi beszorította az utolsó negyedórában a hazai pályán játszó AEK Athént, amely szurkolói olykor riadtan nézték, mi történik a hajrában. Juhász Roland lövése azonban 10 centivel elkerülte a kaput a 97. percben, így nem sikerült hosszabbításra menteni a meccset. A Vidi pontot szerzett az AEK ellen, ami eddig az itt megforduló öt csapatnak nem sikerült, az Európa Ligára viszont jó előjel, hogy így is tud futballozni a magyar bajnok.

Jó kondiban voltak a mieink, többet és frissebben mozogtak az utolsó percekben, a párharcokból sokszor jól jöttek ki, a görögök csak a játék tördelésével voltak elfoglalva, azt ugyanakkor rutinosan, idegesítően profin hajtották végre.

Bosszús vagyok, a három legutóbbi párharcból ugyanis a leggyengébb csapat ellen nem tudtunk továbbjutni. Egy kis szerencse kellett volna otthon is, itt is. Az utolsó félóra a miénk volt otthon is, és itt is, hasonló volt a forgatókönyv.