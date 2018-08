Váczi Zoli megszorítja-e a Vasas nagy legendáit?

Ki a Vasas? 93 Mészöly Kálmán

46 Komjáti András

45 Ihász Kálmán

43 Izsó Ignác

38 Müller Sándor

35 Mészáros Ferenc

35 Kiss László

35 Váczi Zoltán

33 Zombori Sándor

24 Galaschek Péter

22 Puskás Lajos

21 Raduly József

21 Juhár Tamás

19 Vidáts Csaba

17 Tamás Gyula

16 Szentmihályi Antal

16 Sáfár Szabolcs

7 Gass István

7 Kű Lajos

7 Sowunmi Thomas

7 Kabát Péter

5 Bárányos Zsolt

2 Vaskó Tamás

A Futball Éjszakáján , szeptember hetedikén este megnyílnak a stadionok, a közelmúlt vagy akár a jelen sztárjaival lehet találkozni a vidéki helyszíneken vagy a fővárosban. A szervezők rajtunk keresztül készítenek egy szimpátialistát, kik azok, akikkel örömmel összefutnának azok, akik regisztráltak az egyébként ingyenes programokra. Íme a szavazás negyedik része.

Elsőre a Videoton/Vidi, másodszorra az MTK legjobbjaira lehetett szavazni, a harmadik állomás pedig Nyíregyháza volt.

Most pedig jöjjön az a Vasas, amelyik hatszor nyert bajnokságot, és az első után mindjárt a legjobb négyig menetelt a BEK-ben, csak a Puskással felálló Real Madrid tudta megállítani. Ismert sztori, nem 11 méterre volt a büntetőpont, mire mondta Puskás, az angyalföldieknek úgyis mindegy, mert nekik úgyse ad a bíró semmit. Abból a csapatból a 91 éves, kétszeres válogatott Raduly József még él, ő a második világháborúban hadifogságba esett.

A második bajnokcsapatból (1961) Mészöly Kálmán és Szentmihályi Antal ikonná emelkedett, de Ihász Kálmánt említhetnénk. Mindhárman olimpiai bajnok (1964) és mindhárman Európa-bajnoki bronzérmesek még abból az évből. (Farkas János is kivette a sikerekből a részét, de most csak az élőkre lehet szavazni, 10 nevet ikszelhetnek be.)

A Vasas a 60-as évek négy bajnoki aranya után 1977-ben szerzett még egyet, utána viszont már egyet sem. 1977-ben 100 rúgott góllal lett első. Akkor már Mészáros Ferenc áll a kapuban, Komjáti András a védelem tengelyében. Müller-Zombori-Gass, ezt a középpályát sokáig zengték a Fáy utcai lelátókon.

Kű Lajos csak egy szezont húzott le a klubnál, disszidált, és 1978-ban a Bruges színeiben BEK-döntőn játszhatott. Ebben az összevetésben ő az utolsó magyar.

Kiss László csereként beállva - Salvador volt az ellenfél - ért el mesterhármast a 82-es világbajnokságon, ami egyedülálló bravúr.

Rájuk is lehet szavazni, de ha valakit Sowunmi lendülete ihletett meg, akkor adott a lehetőség. És persze nem utolsósorban ott van Váczi Zoli, aki cseleivel, lövéseivel lopta be magát a szurkolók szívébe.

A Vasas stadionja még nincs kész, ezért a legendákkal a központi helyszínen, az MTK pályáján lehet találkozni, de jövőre már remélhetőleg a Vasas öltözőjébe is be lehet kukkantani.

Húsz helyszín csatlakozott a Futball Éjszakája rendezvénysorozathoz.