Király Gábort kikezdték, de nyerheti-e más ezt a szavazást?

Mire megy Demcsák Nemcsákkal? Az MTK pályán ez is kiderül. És még ingyenes stadiontúra is lesz szeptember hetedikén.

Ki a Haladás emblémája? 169 Király Gábor

59 Illés Béla

18 Halmosi Zoltán

13 Kereki Zoltán

9 Halmosi Péter

7 Rózsa Dániel

4 Jagodics Zoltán

3 Kenesei Krisztián

2 Guzmics Richárd

1 Bognár Zoltán

1 Koman Vladimir

1 Kuttor Attila

1 Andorka Péter

0 Simon Ádám

0 Nagy József

A Futball Éjszakáján , szeptember hetedikén este megnyílnak a stadionok, a közelmúlt vagy akár a jelen sztárjaival lehet találkozni a vidéki helyszíneken vagy a fővárosban. A szervezők rajtunk keresztül készítenek egy szimpátialistát, kik az ok, akikkel örömmel összefutnának azok, akik regisztráltak az egyébként ingyenes programokra. Íme a szavazás ötödik része, a Haladás.

Elsőre a Videoton/Vidi, másodszorra az MTK legjobbjaira lehetett szavazni, a harmadik állomás pedig Nyíregyháza volt. Negyedjére pedig a Vasasra szavazhattak.

A 108-szoros válogatott Király Gábor Szombathelyről indult, oda is tért vissza, sokszor mondta, ez egy életérzés, ami semmihez hasonlítható. A hétvégi potyaízű gólja után a cserekapust éltették a szurkolók, ezért is izgalmas, lesz-e ellenfele mondjuk ebben az összevetésben.

Guzmics Richárd a 2016-os Eb-csapat oszlopa volt.

Kereki Zoltán azonban az 1978-as világbajnokságon is szerepelt, ami Királynak és Guzmicsnak nem jött össze.

Nagy József az 1986-os mexikói keretnek volt a tagja, Mezey György válogatta be úgy, hogy mindössze egyszer szerepelt addig a válogatottban, és utána sem kapott lehetőséget.

A két Halmosi két korszak meghatározó játékosa, Kuttor Attila is éveket húzott le a városban. És hát onnan indult Illés Béla is. A most éppen Iránban légióskodó Koman Vladimir is.

Bognár is válogatottságig vitte, ahogy Jagodics is, mindkettőnek volt bombagólja a nemzeti csapatban.

Húsz helyszín csatlakozott a Futball Éjszakája rendezvénysorozathoz, Szombathelyen be lehet kukkantani az öltözőbe is.