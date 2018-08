Rémálomcsoportok is összejöhetnek a Vidinek

Amikor 2012-ben az Európa Liga főtáblájára ért a Videoton, egyszer sem kellett Kelet felé indulnia, hiszen a Genk, Basel és Sporting Lisszabon trióval meccselt, és még az utolsó fordulóban is volt esélye a tavaszi továbbjutásra, ha nem is sok.

Most is jó volna a nagy csapatok felé tekintgetni, az angol Arsenalt vagy a szintén angol Chelsea-t fogadni, telt hát is lenne rögtön az Üllői úton. Arra is megvan azonban az esély, hogy egy komplett túra jön össze a volt Szovjetunió területére, ami a tél felé haladva nem a legszerencsésebb.

Egy biztos, a Vidi a negyedik kalapba kerül, de hogy az elsőben kik lesznek pontosan, az még nagyon sok változótól függ. Szerdán játsszák ugyanis a BL-visszavágókat, az EL-playoff pedig csak csütörtökön lesz.

Az eddig legyőzött ellenfelek közül még versenyben van mindhárom, ha a luxemburgi Dudelange átjut a Kolozsváron, akkor sem kerülhet össze a mieinkkel, mert a negyedik kalapba sorolják be őket is. A bolgár Ludogorec viszont szinte biztosan a másodikban köt ki, míg a svéd Malmö a harmadikban.

Íme néhány variáció, de ez még csak a fantázia játéka, hiszen a kalapok csak csütörtök késő este alakulnak ki, a sorsolás pedig péntek délben jön.

Kőkemény, de egy igazán nézővonzó csoport: Chelsea, Milan, Betis, Vidi

Még egy változat az előzőre: Arsenal, Marseille, Standard Liege, Vidi

Rémálomutazás: Zenit, Ludogorec, BATE (Dinamo Zágráb), Vidi

Rémálom II, húzónév nélkül: Dinamo Kijev, Apoel (Asztana), Sheriff Tiraspol (Qarabag), Vidi

A Vidi honlapján még több van infó a folytatásról, meccsnapokról.