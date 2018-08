Juve-United, Real-Roma, de a Barca még keményebb csoportban

Szerda estére kialakult a Bajnokok Ligája teljes 32-es főtáblája. A sorozatot kiíró európai szövetség (UEFA) csütörtök délután pedig egy gálán sorsolta ki, milyen csoportokban folytatják az érdekeltek.

A Vidi közel állt ahhoz, hogy elérje a legfelső elitet, de a görög AEK Athén jutott be végül, és lett a főtábla leggyengébb koefficienssel rendelkező csapata, ennek megfelelően a negyedik kalapba került.

Az ukránok és az oroszok ezúttal sem kerülhettek össze a két ország feszült viszonya és háborús konfliktusa miatt, és azt is tisztázták az elején, hogy a Barcelona és a címvédő Real Madrid nem játszhat ugyanazon a napon.

A-csoport: Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Monaco, Bruges

B-csoport: Barcelona, Tottenham, PSV, Inter

C-csoport: PSG, Napoli, Liverpool, Crvena Zvezda

D-csoport: Lokomotiv Moszkva, Porto, Schalke, Galatasaray

E-csoport: Bayern München, Benfica, Ajax, AEK Athén

F-csoport: Manchester City, Sahtar Donyeck, Lyon, Hoffenheim

G-csoport: Real Madrid, AS Roma, CSZKA Moszkva, Plzen

H-csoport: Juventus, Manchester United, Valencia, Young Boys

Az egyetlen magyar érdekelt, a Hoffenheim csatára, Szalai Ádám majd a City kapuját rohamozhatja. A 31 éves német edző, Julian Nagelsmann összecsaphat Pep Guardiolával. A német klub nem esélytelen a továbbjutásra sem, ha bravúrokat hajt végre. Az F jelű egyébként az a csoport, amelyikben korábbi győztes sincs, de még olyan csapat sem, amelyik eljutott a fináléig.

Lőw Zsolt csapata, a PSG két korábbi győztessel is összeméri erejét, hiszen a Liverpoolt és a szerb Zvezdát is megkapták. Mivel a Napoli is ebben a négyesben van, egy komoly csapatnak mindenképp véget ér decemberben a sorozat. A Napolit irányító Carlo Ancelotti mindenesetre visszamegy korábbi csapatához, Párizsba.

Cristiano Ronaldo korábbi csapatával, a Manchester Uniteddel találkozik, és ha a Valencia a szokásos lendületét hozza, könnyen megtréfálhatja őket. A MU nem kezdte jól a bajnokságot José Mourinhóval.

Nem beszéltünk még a Barcelonáról, amelyik a mindig veszélyes Interrel és a tavaly a Real előtt csoportgyőztes Tottenhammel került össze, vagyis nem lazíthat.

A Real új edzővel, Julen Lopeteguivel kísérli meg a sorrendben negyedik győzelmet. Az előző hármat a francia Zidane-nal érték el.

A másik madridi klub, az Atletico saját stadionjában (Wanda Metropolitano) játszhat, ha bejut a június eleji fináléba, ahol 2014-ben, és 2016-ban járt, de a Real mindkétszer megverte. Simeone csapata idén májusban megnyerte az Európa Ligát.

Az A-csoportban egyébként mind a négy klub eljutott már a sorozat fináléjába, de csak egy, a Dortmund nyerte meg, még 1997-ben.

A sorsolás mellett átadták a legjobbaknak járó díjakat is. A sorozatban harmadszor győztes Real Madrid tarolt a kategóriákban.

A legjobb kapus Keylor Navas lett, a legjobb hátvéd Sergio Ramos, a középpályán Luka Modric múlt felül mindenkit. Ő lett az év legjobb játékosa is. A legjobb csatár természetesen C. Ronaldo lett.

A pontos menetrend még este kialakul.

Az Európa Liga csoportjait pénteken 13 órától sorsolják, amit a Sport1 közvetít, a közvetítési jogot is a csatorna szerezte meg, vagyis a Vidi meccseit ott láthatjuk.