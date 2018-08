Ilyen is van, csak nem nálunk: öt év alatt jutott a harmadosztályból a BL-be

Amint tíz emberre fogyatkozott az AEK Athén is, kijött, hogy a Vidi veszélyesebb, de Huszti korai kiállítása és két görög gól után nagyon nehéz helyzetbe kerültek a 2-1-es vereséggel. Győzelem és legalább két gól kell majd a BL-főtáblához Athénban.

Az AEK Athén a Mol Vidi FC kiverésével a Bajnokok Ligája (BL) főtáblájára, vagyis az igazi BL-be jutott kedd este.

A görög csapat volt az esélyesebb, de nagyon hosszú utat járt be a klub, míg eljutott a legjelesebb kupasorozat elitjébe.

Öt éve bankcsőd miatt a félig amatőr harmadosztályba sorolták, most pedig a legmenőbb európai klubok ellen készülhet a szeptemberi rajtra.

Az AEK, amelyet 1924-ben alapítottak, Görögország harmadik – az Olimpiakosz és a Panathinaikosz után – legnagyobb és legsikeresebb klubja. 1939-től 12 bajnoki címet, 15 görög kupát és három görög Szuperkupát nyert. Az UEFA-kupában 1977-ben elődöntős, a BEK 1969-ben negyeddöntős, a KEK-ben kétszer is elődöntős volt. Magyar edzők, Csaknády Jenő - két bajnoki cím - és Puskás Ferenc is vezették a csapatot.

Egy olyan klubról beszélünk, ami 2013-ig soha nem esett ki az első osztályból. A bajok viszont már jóval korábban elkezdődtek. A Dusan Bajevics vezette, egymás után három bajnoki címet hozó aranykorszak után a csapat eljutott a Bajnokok Ligájába is, az európai kupákban rendre a legjobbak között szerepelt, mégis jött az első csődközeli helyzet.

2004-ben a görög bíróság megmentette a klubot, 140 millió eurós adósságának nagy részét eltörölték, a hitelezők a nekik járó mintegy 60 millió euróról lemondtak. Demisz Nikolaidisz lett az elnök, aki élt a lehetőséggel és a gazdasági helyzet konszolidálásba kezdett. Új részvényeseket talált, akikkel aztán sikerült megnyitni az utat újabb hitelezők, új stadion építése felé.

A gazdasági válság viszont megtépázta az egyesületet: a 2004-ben Európa-bajnokságot nyerő görög válogatott gerincét adó AEK-játékosok a klub helyzete miatt szerződést bontották, és máshová igazoltak. Bár a régi-új befektetőkkel sikerült megszilárdítani a klub helyzetét, de ez az állapot egy évtizedig sem tartott.

A bizonytalan helyzet miatt nem sikerült nevesebb futballistákat igazolni, a klub költségvetése alacsonyabb lett, ám így is sikerült 2011-ben Görög Kupát nyerni. Egy évvel később a klub korábbi legendája, Tomasz Mavrosz lett az elnök, és egykori AEK-legendákat gyűjtött maga köré, hogy a hírnevük segítségével sikerüljön megmenteni az ismét egyre jobban eladósodó klubot.

A 2012/13-as szezon végén a görög fegyelmi bizottság az AEK-Pantrakikosz meccsen, a lelátón történt rendbontás miatt három pontot levont a csapattól, amely a szezon végén így az utolsó előtti helyen végzett, és kiesett az első osztályból.

A kálváriának még messze nem volt vége. A kiesés mellett mínusz két ponttal kellett volna kezdeniük a következő szezonban a másodosztályt, de végül 2013. május 14-én az AEK menedzsmentje csődöt jelentett: a klub ezúttal 170 millió euró adósságot halmozott fel, és már egyetlen hitelező sem volt hajlandó megmenteni az akkor 89 éves klubot. A június 7-én tartott közgyűlés felszámolta az egyesületet, amely ezzel a harmadik ligába csúszott vissza, és az egy hónappal később újjáalakuló elnökség az 1992 és 1995 között már kétszer is vezető szerepet játszó Dimitrisz Melisszanidiszt választotta elnöknek.

A milliárdos üzletember, olajmágnás két fő célt jelölt akkor ki. Elsősorban görög játékosokkal újjáépíteni a klubot és egy új, UEFA-szabványoknak megfelelő stadiont építeni:

Olyan klubot akarunk felépíteni, amely a támogatói bázisra támaszkodik és nem egyetlen személyre, vagy néhány játékosra. Egy olyan klubot, amelyhez fogható nincs több Görögországban. Az AEK több, mint egy futballklub, egy érzés.

Dimitrisz Melisszanidisz

Az egykori AEK-játékos, Trajanosz Dellasz került az edzői székbe és a stábba is csupa olyan nagy csatát megélt futballista és szakember, amely sok szállal kötődött az AEK-hez. Miközben a stadion építése is elkezdődött, amelyről Dellasz annyit mondott, hogy „ez a sport palotája lesz, a történelem és a kultúra találkozása, valami büszke momentum, amely azért emlékeztet a nehéz időkre”.

Az AEK a 2013/14-es szezonban 18 pont előnnyel nyerte a harmadosztályt. Egy év múlva veretlenül nyerte az alapszakaszt a másodosztályban, majd az első helyen végzett a playoffban. Két év alatt visszatértek az első osztályba és az első évben rögtön bajnoki bronz jött az Olimpaikosz és a Panathinaikosz mögött. Tavaly negyedikek lettek, idén viszont bajnokok, 24 év után értek fel ismét a csúcsra.

Fotó: Ed Sykes AEK Athén - Celtic Park, 2018. aug. 8.

Az előző idényben negyedikek lettek, de megnyerték a görög BL-playoffot, amin a 2-5. helyezettek indulhattak, így a BL-selejtezőben vehettek részt. (Két görög csapat indulhat a BL-selejtezőkben.) Egy éve a BL harmadik selejtezőkörét elbukták, de a Club Brugge kiverésével az EL-főtáblára, majd onnan a legjobb 32-be jutottak, végül a Dinamo Kijev jelentette nekik a végállomást.

Idén is - bajnokként - a harmadik BL-körben csatlakoztak, de most a Celticet kiverték, majd a Videoton ellen is továbbmentek, 2007 után szerepelhetnek ismét BL-főtáblán.

Melisszanidisz számára komoly elégtételt jelenthet az idén megszerzett bajnoki cím és a BL-főtábla. A 2013 júliusi székfoglalójában ígértek szerint újjáépítette az AEK-ot. A Tigris becenevű üzletember biztosan elégedetten gyújtott rá a meccs után a páholyában egy tőle megszokott, hosszú szivarra: minden AEK-drukker álmát váltotta valóra.

