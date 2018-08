A Chelsea-t hozza el Budapestre a Vidi az EL-ben

2012 után ismét az Európa Liga főtáblájára jutott a Vidi, akkor is a negyedik kalapból várhatták a sorsolást, most is. Akkor az utolsó fordulóban is volt esélyük a továbbjutásra.

Hat éve a portugál Paulo Sousa vezette a fehérváriakat, most a szerb Marko Nikolics - mindketten stabil védelmet és szervezett csapatjátékot alakítottak ki -, aki tavaly a playoffban bukott el, most viszont a BL-ből egyenesen az EL 48 csapatos főtáblájára érkezett. A BL-hez kevés hiányzott a görög AEK-kel szemben, de a Vidi így is gazdagodott 8 millió euróval.

27 nemzet jutott el idáig, de azonos nemzetek nem kerülhettek össze, az orosz-ukrán konfliktus miatt pedig a két nemzet sem játszhat egymással.

A klubnál természetesen abban bíztak, hogy egy igazi sztárcsapatot vendégül láthatnak az Üllői úti stadionban.

A sorsolásnak 13 órakor kellett volna kezdődnie Monacóban, de előbb átadták a tavalyi EL legjobb játékosának járó díjat Antoine Griezmann-nak. A francia csatár az EL megnyerése után világbajnok is lett a nyáron.

A csapatokat a holland Aaron Winter és az argentin Hernan Crespo fogja majd csoportokba rendezni.

Az első kalappal kezdtünk, aztán a második, a legvégül pedig a mieink jöttek. Tényleg legvégül, mert az L-csoport lett az övé.

A-csoport: Bayer Leverkusen, Ludogorec, Zürich, AEK Larnaca

B-csoport: Salzburg, Celtic, Leipzig, Rosenborg

C-csoport: Zenit, Koppenhága, Bordeaux, Slavia Prága

D-csoport: Anderlecht, Fenerbahce, Dinamo Zágráb, Spartak Trnava

E-csoport: Arsenal, Sporting, Qarabag, Vorszkla Poltava

F-csoport: Olympiakosz, Milan, Betis, Dudelange

G-csoport: Villarreal, Rapid Wien, Szpartak Moszkva, Glasgow Rangers

H-csoport: Lazio, Marseille, Frankfurt, Apollon Limasszol

I-csoport: Besiktas, Genk, Malmö, Sarpsborg

J-csoport: Sevilla, Krasznodar, Standard Liege, Akhisarspor

K-csoport: Dinamo Kijev, Asztana, Rennes, Jablonec

L-csoport: Chelsea, PAOK, BATE, Vidi

Az első kört szeptember huszadikán rendezik, a pontos menetrendre viszont mér várni kell.

A görög PAOK-kal 2002-ben találkozott a Debrecen, és átlépett rajta. Az idegenbeli 1-1 után 0-0 lett itthon. A PAOK a Benfica ellen esett ki a BL-playoffban, idegenbeli döntetlen után hazai pályán simán kikapott. Szalonikiben futballozott a Vidi sportigazgatója, Kovács Zoltán, ő testközelből ismeri az ottani hangulatot.

A BATE-t egyetlen magyar csapat sem verte ki eddig párharcban - a Vidi és a Debrecen is összekerült már a fehéroroszokkal -, most azonban csak meg kell előzni a csoportban.

A Chelsea a Fradi-pálya megnyitóján járt legutóbb Magyarországon, de az nem tétmeccs volt, hanem gálameccs. Az angolok új edzője az olasz Maurizio Sarri, aki tavaly még a Napolinál dolgozott.

A sorozat döntője május utolsó szerdáján lesz Azerbajdzsán fővárosában, Bakuban.

(Borítókép: A labdarúgó Európa-liga trófeája Monacóban a kupasorozat csoportkörének sorsolása előtt 2018. augusztus 31-én. MTI/EPA/Guillaume Horcajuelo)