Soha nem költöttek még ennyi pénzt játékosokra

Augusztus 31-én véget ért a nyári átigazolási szezon a francia- és a német első osztályban is, így Európában többnyire már csak az orosz és ukrán oligarchák szórhatják a pénzt. Idén fordult elő először, hogy két ligában is 1 milliárd euró fölötti összegért igazoltak. A legdrágább igazolás egy tavalyi szerzemény, a védők az új kapusok, az NB I. pedig a 40. legtöbbet költekező liga a világon.

Hihetetlen pénzeket ölnek a futballba Európában, a topligák – német, olasz, angol, francia, spanyol – idén 4,526 milliárd eurót költöttek játékosokra, amivel sikerült megdönteni a tavalyi 4,43 milliárd eurós rekordot. Eközben a többi európai bajnokság sehol sincs, a Chelsea csak kapusra annyit fizetett a nyáron, mint az egész holland első osztály együtt (80 millió euró), az NB I. pedig mindössze 4,085 millió euróért vett játékosokat (nem is látszik a grafikonon).

Ahogy általában, úgy most is az angol első osztály vitte a prímet, bár idén elmaradtak a tavalyi 1,62 milliárdos rekordtól. Cserébe feltörtek az olaszok,

most először fordult elő, hogy a premier league mellett egy másik bajnokságban is egymilliárd euró fölött igazoltak.

Nagyon úgy tűnik, az olaszok megunták a folyamatos visszaesést, és szeretnék visszaállítani a liga presztízsét.

A Valenciának és az Atletico Madridnak hála a spanyol bajnokság megőrizte a harmadik helyét, a Bundesliga ugyanakkor megérezte a Bayern München passzivitását (nem igazoltak senkit, pedig elég korosodó a csapat): ha más téren nem is, de költekezésben beelőzték a németeket a franciák.

A nagyokon kívül a többi európai bajnokság ugyanakkor nem engedheti meg magának, hogy csak úgy költekezzen: a 6. legtöbbet költő belga első osztályt (96,46 millió euró) például simán előzi az angol másodosztály (172 millió euró) és a szaúdi mágnások házi bajnoksága (120 millió euró) is.

A 100 milliósok

A topbajnokságok közül egyértelműen a Premier League a legtőkeerősebb, amit jól mutat, hogy Európa 15 legtöbbet (legalább 100 millió eurót) költő csapata közül hat az angol első osztályban játszik, miközben

a bajnok manchester city, a manchester united és az arsenal 85 millió eurót sem költött a nyáron.

Európa legtöbbet költő csapata idén a Juventus volt a 111,7 millió eurós Cristiano Ronaldónak köszönhetően, de 40 milliót adtak Joao Cancelóért és Douglas Costáért is. A Liverpool két topjátékos – a kapus Alisson (62,5 millió euró) és a középpályás Naby Keita (60 millió euró) – miatt a második, míg a PSG csak azért harmadik, mert trükközni kellett az UEFA Financial Fair Playével: Kylian Mbappéért most fizettek ki 135 millió eurót, holott már az előző szezont is Párizsban töltötte.

A top15-be három olasz (Juventus, AC Milan, AS Roma), két francia (PSG, Monaco), négy angol (Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Valencia) és hat angol csapat került. Utóbbi különösen azért érdekes, mert az arab olajpénzekből finanszírozott Manchester City, a Sir Alex Ferguson távozósa óta közel egymilliárd eurót pazarló Manchester United és az Arsenal idén meglehetősen visszafogott volt. Helyettük az olyan középcsapatok, mint Liecester, a Fullham, a West Ham és az Everton nyitotta meg a pénzcsapot.

Ha már a visszafogottságról van szó: a Bayern München konkrétan nem fizetett egyetlen játékosért sem – Leon Goretzka ingyen érkezett a Schalkétól, bár ő legalább 40 milliót ér. Viszont eladták Douglas Costát, Arturo Vidalt, Sebastian Rudyt és Juan Bernatot összesen 81,5 millió euróért, így a többi nagy és sokat befektető csapattal ellentétben ők legalább abszolút pozitív mérleggel zárták a piacot. Más kérdés, Niko Kovac így képzelte-e el müncheni pályájának kezdetét.

Ronaldo a legdrágább, vagy nem is?

Papíron Cristiano Ronaldo volt az idei átigazolási szezon legdrágább játékosa, technikailag azonban Kylian Mbappé. Hiába igazolta le ugyanis utóbbit már tavaly a PSG, ezt az UEFA-nak úgy prezentálták, mint egy egyéves kölcsönvételt kötelező vásárlási opcióval. Egy pillanatig nem volt kérdés, kié valójában a francia világbajnok, de a könyvelésben így kellett feltüntetni a pénzügyi Fair Play miatt.

A top10-ben négy támadó (Ronaldo, Mbappé, Lemar, Mahrez), négy középpályás (Keita, Fred, Jorginho, Fabinho) és két kapus (Kepa, Alisson) kapott helyett, ami jól mutatja, hogy

továbbra is messze a támadók a legértékesebb játékosok,

az eddigi mellőzöttség után felértékelődött a kapusok értéke, az átigazolás pillanatában Alisson és Kepa is a világ legdrágább kapusa lett,

a jobb középpályások értéke 40-60 millió között mozog, nagyon ritkák a Paul Pogbához hasonló 100 millió környéki átigazolási összegek,

a védők értéke a legkisebb jelenleg, 20-40 millió között kell áldozni egy jobb játékosra: a legdrágább idén Joao Cancelo volt, akiért 40,4 millió eurót fizetett a Juventus.

Az NB I. fényévekre a legjobbakról

A magyar bajnokság úgy lett a 40. legtöbbet költő liga a világon, hogy a magyar csapatok csak öt játékost igazoltak pénzért a Transfermarkt szerint, mindenki más vagy ingyen vagy kölcsönben érkezett.

A legdrágább játékos Armin Hodzic volt, akiért rekordértékű 2,4 millió eurót fizetett a Vidi. A második és harmadik helyet a Ferencváros két igazolása: Davide Lanzafame és Matías Rodríguez szerezte meg: előbbi 700 ezer euróba, utóbbi 385 ezer euróba került. Sőt, a maradék két játékost is az FTC igazolta le – Abraham Frimpong és Marcel Heister is 300 ezer euróba került –, és ezzel gyakorlatilag össze is foglaltuk az NB I. főbb nyári igazolásait.

Bár a válogatott keretből kiszoruló Dzsudzsák Balázs és Splittől távozó Futács Márkó is hazatérhet, de mivel szabadügynökök, egyikükért sem kell pénzt áldozni.

(Borítókép: Kylian Mbappe az oroszországi futball-világbajnokságon 2018. július 15-én. Fotó: AFP/Alexander Nemenov)