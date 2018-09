Ki jut eszébe a lilákról?

Ki jut eszébe először a lilákról? 759 Törőcsik András

379 Véber György

315 Urbán Flórián

275 Fazekas László

238 Kabát Péter

199 Göröcs János

170 Kovács Zoltán

167 Dunai Antal

117 Balajcza Szabolcs

114 Zámbó Sándor

101 Rajczi Péter

91 Sebők Vilmos

63 Szanyó Károly

56 Kardos József

52 Tóth András

47 Lőw Zsolt

44 Szentmihályi Antal

44 KOzma István

43 Nagy László

39 Litauszki Róbert

33 Eszenyi Dénes

31 Dunai Ede

28 Tóth József

26 Rothermel Ádám

23 Noskó Ernő

9 Juhász Péter

A Futball Éjszakáján , szeptember hetedikén este megnyílnak a stadionok, a közelmúlt vagy akár a jelen sztárjaival lehet találkozni a vidéki helyszíneken vagy a fővárosban. A szervezők rajtunk keresztül készítenek egy szimpátialistát, kik azok, akikkel örömmel összefutnának azok, akik regisztráltak az egyébként ingyenes programokra. Íme a szavazás hetedik része, az Újpest.

Elsőre a Videoton/Vidi, másodszorra az MTK legjobbjaira lehetett szavazni, a harmadik állomás pedig Nyíregyháza volt. Negyedjére pedig a Vasasra szavazhattak. Ötödször a Haladás volt terítéken. A hatodik szavazáson a diósgyőri múltat és jelent mértük fel.

A szavazásnak fontos jellege, nem egy emberre lehet csak szavazni, hanem akár tízre is. Hiszen az emlékek nem egy névhez kötődnek.

De akkor váltsunk is át az Újpestre.

Valószínűleg nem volt olyan a futball iránt elkötelezett magyar család, ahol ne merült volna fel egy ebédnél, vacsoránál a klub egy nagy meccse. Amikor a Bene a Benfica ellen elcsente a kapustól a labdát. (Rá azért nem lehet szavazni, mert sajnos már régóta nincs közöttünk.)

Amikor a földrész második legjobb góllövője, Dunai Antal érkezett egy labdára Fazekas László senkiéhez sem hasonlítható cselei után. A legendárium része, hogy táncolt Törő, hogy lőtte a szabadrúgásokat Tóth András, hogy passzolt Göröcs János.

Az újabb korból is maradtak nevezetes megmozdulások, Eszenyi Dénes egy Fradi elleni Szuperkupa-meccsen mutatott emlékezeteset. Sebők Vilmos a lilákhoz kötődött, de ugyanígy Véber György is, aki mostanában szabad szájú sajtótájékoztatóról ismert.

Lőw Zsoltot a nyáron nevezték ki a PSG másodedzőjének, és mint a legutóbbi interjújában emlegette a gyökereit, hiszen a negyedik kerületből indulva ért el oda, hogy a brazil Neymarnak adjon tanácsokat, és testközelből nézheti a világbajnok francia Kylian Mbappe segítségét.

Ha pedig a legújabb kornál tartunk, akkor érdemes megemlíteni Balajcza Szabolcsot, akinek a búcsúmeccsét is erre az éjszakára szervezik, és várhatóan tízezer néző előtt mondanak köszönetet a kapusnak, aki több mint 10 éven át, több mint 300 NB I-es meccsen szolgálta az újpestieket. Kabát Péter is ekkor köszön el. Rájuk is lehet szavazni.

Húsz helyszín csatlakozott a Futball Éjszakája rendezvénysorozathoz, Újpesten is be lehet kukkantani az öltözőbe.