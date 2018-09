Ki jut eszébe a győri futballról? 22 Hannich Péter

22 Hajszán Gyula

19 Szentes Lázár

15 Póczik József

12 Burcsa Győző

9 Szabó Ottó

7 Korsós György

5 Stark PÉter

4 Keglovich László

4 Végh Zoltán

4 Mracskó Mihály

3 Preszeller Tamás

2 Pölöskei Gábor

2 Kuttor Attila

2 Vasile Miriuta

2 Vincze Ottó

2 Rudolf Gergely

2 Priskin Tamás

1 Csertői Aurél

1 Klausz László

1 Urbán Flórián

1 Rugovics Vendel

1 Kenesei Krisztián

1 Varga Roland

1 Lipták Zoltán

0 Pátkai Máté

0 Lang Ádám

A Futball Éjszakáján, szeptember hetedikén este megnyílnak a stadionok, a közelmúlt vagy akár a jelen sztárjaival lehet találkozni a vidéki helyszíneken vagy a fővárosban. A szervezők rajtunk keresztül készítenek egy szimpátialistát, kik azok, akikkel örömmel összefutnának azok, akik regisztráltak az egyébként ingyenes programokra. Íme a szavazás nyolcadik része, a Honvéd.

Elsőre a Videoton/Vidi, másodszorra az MTK legjobbjaira lehetett szavazni, a harmadik állomás pedig Nyíregyháza volt. Negyedjére pedig a Vasasra szavazhattak. Ötödször a Haladás volt terítéken. A hatodik szavazáson a diósgyőri múltat és jelent mértük fel, hetedszer pedig azt, hogy kivel azonosítják a lilákat. A nyolcadik körben a kispestiek jöttek.

A szavazásnak fontos jellege, nem egy emberre lehet csak szavazni, hanem akár tízre is, hiszen az emlékek nem egy névhez kötődnek. Fontos: csak élőre lehet szavazni, ezért Palotai Károlyra sajnos már nem. Az 1963-ban aranyérmes csapatból Keglovich László került fel a listára.

A második bajnokcsapat a 80-as évek elején ejtette ámulatba az országot. Póczik József például mesterhármsig jutott a válogatottban is.

Vagy ott van Hannich, aki az 1986-os világbajnokságon kerettag, és a szovjetek kapitánya, Valerij Lobanovszkij elsősorban arra volt kíváncsi, ha a mieink szóba kerültek, hogy ő ott lesz-e a pályán.

Szentes Lázár vagy Hajszán Gyula is meghatározója volt a korszaknak, ahogy később Vasile Miriuta is, aki nem volt bajnok a városban, de fontos irányítója volt a csapatnak, később magyar állampolgár is lett, edzőként tért vissza nem is olyan régen.

Priskin Tamás álomszerűen indult a városban, onnan ment el Watfordba, az angol élvonalba, ma ilyen váltásra nincs igazán reális esély.

Húsz helyszín csatlakozott a Futball Éjszakája rendezvénysorozathoz, Győrben be lehet kukkantani az öltözőbe.